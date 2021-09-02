Кролик-полицейский завел страницу в инстаграм: какие фото и видео опубликовал

В полиции Днепра произошло пополнение в рядах сотрудников – один из постов занял кролик по кличке Топотун. Теперь первый кролик-полицейский в Украине завел свою страницу в социальной сети инстаграм.

Топотун "работает" при Днепропетровском университете внутренних дел. Там кролик находится на должности психолога, помогает адаптироваться первокурсникам, а также повышает настроение полицейским и курсантам.

Интересно 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы

Известно, что животные способны не только уменьшать напряжение и улучшать эмоциональное состояние, но и укреплять психическое здоровье человека.

"Наш воспитанник уже подружился с курсантами, побывал на лекциях, покатался на полицейской машине. Топотун рад такому общению, а симпатичный кролик повышает настроение", — прокомментировала пресс-секретарь Яна Шнурко.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами , о которых заботиться легко с

Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод , но и взбодрит . Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Purina®.

Читайте также "Лучший старший брат": как огромный пес заботится о маленькой девочке

Для кролика сшили специальную маленькую жилетку с надписью "полиция". Также у него есть поводок, на котором животное активно выгуливают зелеными газонами.