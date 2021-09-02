На краю крыши и за планшетом: где в Одессе можно найти необычные скульптуры котов

Десятки скульптур котов появились на улицах Одессы. Арт-объекты вошли в специальную "кошачью карту" проекта "Одесские котики", созданную для селф-путешествий туристов.

Хвостатый вор

На краю крыши дома сидит черный кот, который демонстрирует свою добычу – три сосиски, что были украдены у невнимательных людей.

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Где: крыша дома на перекрестке улиц Бунина и Пушкина.



Хвостатый вор / Фото Моя Одесса

Рыжик

Прототипом кота, который украсил крыльцо, стал офисный любимец Рыжик. "Он приходит сюда в 9 утра и находится до 6 вечера. Где он живет, никто не знает, но его все обожают", — отметила скульптор Татьяна Штыкало.

Где: крыльцо нового дома на углу улицы Большая Арнаутская и улица Осипова.



Рыжик / Фото Думская

Кот тети Сони

В рыбном павильоне "Привоза" об ноги бронзовой тети Сони трется котик Тимофей. Известно, что скульптура была установлена тринадцать лет назад.

Где: расположен в рыбном ряду известного рынка "Привоз".



Кот тети Сони / Фото vgorode

Поющие коты

Фигурки кошек прикреплены к фасаду здания: один – на подоконнике, а рядом, на выступлении у крыльца – еще два. У котов широко открыты пасти и создан эффект, будто сейчас они начнут издавать звуки.

Кроме этого, животные специально сделаны "не идеально": у одного кота порвано ухо, у другого – нет хвоста. Так автор стремилась воссоздать реальную жизнь уличных одесских котов.

Где: скульптурную композицию установлено на пересечении улиц Леонтовича и Пантелеймоновской.



Поющие коты / Фото Деловая Одесса

Кот Морис

На одном из окон кот Морис улегся на портфеле Михаила Жванецкого. Однако скульптуре пришлось несладко, ведь первую ее версию украли.

Где: на окне Всемирного клуба одесситов.



Кот Морис / Фото Odessa.net

Два кота-сфинкса

Два кота-сфинкса охраняют лестницу под Тещиным мостом. Между лапками у каждого из них лежит ключ, а мордочки украшают загадочные улыбки.

Где: под знаменитым Тещиным мостом.



Два кота-сфинкса / Фото Одесский курьер

Тюлечка

Во внутреннем дворике дома-музея личных коллекций им. Александра Блещунова живут коты, которые нацелились на тюлечку.

Где: двор Одесского муниципального музея личных коллекций Блещунова на Польской.



Тюлечка / Фото Думская

Кот-фонарь

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Если от парка Шевченка пойти к дельфинарию "Немо", там рядом с лестницей, путь будет освещать фонарь, на котором удобно устроился котик.

Где: рядом с пляжем Ланжерон на фонарном столбе.



Кот-фонарь / Фото Одесский курьер

Базарина

Прототипом следующего героя стала кошка, которая жила на Новом рынке и звали ее Базарина. А особая она своим весом, ведь имела 18 килограммов.

Где: перед входом в мясной корпус одного из старейших базаров города – Новый рынок.



Базарина / Фото Думская

Кот-геймер

"Пушинка" – так зовут скульптуру. Кошка сидит на скамейке и лапкой играет с рыбками, нарисованными на планшете. Автор арт-объекта Татьяна Штыкало отметила, что прототипом стал реальный воспитанник одного из сотрудников компании-заказчика.

Где: на скамейке по адресу переулок Маяковского 1.



Кот-геймер / Фото pushkinska.net

Также в парке Победы посреди пруда сидит "Витражный котик". В парке имени Т.Г. Шевченка расположился "Скифский котик". А на улице Ланжероновская, 12 сидит "кот Вальтер". Еще на Екатерининской площади можно найти кошечку Софу, что отдыхает.

Когда стемнеет в самом сердце Одессы, на улице Дерибасовская, 20, можно увидеть – двух неоновых котиков. А рядом с тату салоном на площади Веры Холодной, сидит "Трушний Татушний кот".

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Пройдя по центру Одессы можно увидеть всех котиков и рассмотреть их собственными глазами. Новые памятники всегда привлекают туристов, особенно если они связаны с историей города.