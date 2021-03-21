Кот упал с 6 этажа на авто и выжил: он станет героем картины
На машину художника из Днепра с шестого этажа упал кот и разбил лобовое стекло. Художник к такому инциденту отнесся творчески: решил создать портрет четвероногого попрыгунчика.
Источник:Суспільне
Мужчина не будет требовать от владелицы кота возмещения убытков. Он решил уладить дело самостоятельно и даже поможет с лечением четвероногого.
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Как кот упал на авто и выжил
По словам хозяйки домашнего любимца, он соскользнул с подоконника и приземлился на припаркованный автомобиль. От сильного удара стекло автомобиля лопнуло и пошли большие трещины.
Разбитое котом лобовое стекло / Скриншот с видео
Хозякой питомца оказалась местная бабушка. Она рассказала очевидцам: на мгновение оставила окно приоткрытым и отвлеклась. Четвероногий вышел погулять к соседям на лоджию, но не смог вернуться и сорвался вниз.
Коту на самом деле повезло и авто спасло его от жесткого падения на асфальт. У него переломана лапка, но внутренние органы целы.
Картина для помощи четвероногому
Неожиданность произошла с местным художником Тарасом Билоусом. Он не будет требовать, чтобы владелица котика платила ему за новое лобовое стекло. Он решил написать с четвероногого счастливца картину.
Полотно он выставит на аукцион, а вырученные деньги потратит на замену стекла. Более того, художник хочет помочь животному с лечением.
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