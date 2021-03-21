На машину художника из Днепра с шестого этажа упал кот и разбил лобовое стекло. Художник к такому инциденту отнесся творчески: решил создать портрет четвероногого попрыгунчика.

Мужчина не будет требовать от владелицы кота возмещения убытков. Он решил уладить дело самостоятельно и даже поможет с лечением четвероногого.

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Как кот упал на авто и выжил

По словам хозяйки домашнего любимца, он соскользнул с подоконника и приземлился на припаркованный автомобиль. От сильного удара стекло автомобиля лопнуло и пошли большие трещины.



Разбитое котом лобовое стекло / Скриншот с видео

Хозякой питомца оказалась местная бабушка. Она рассказала очевидцам: на мгновение оставила окно приоткрытым и отвлеклась. Четвероногий вышел погулять к соседям на лоджию, но не смог вернуться и сорвался вниз.

Коту на самом деле повезло и авто спасло его от жесткого падения на асфальт. У него переломана лапка, но внутренние органы целы.

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Картина для помощи четвероногому

Неожиданность произошла с местным художником Тарасом Билоусом. Он не будет требовать, чтобы владелица котика платила ему за новое лобовое стекло. Он решил написать с четвероногого счастливца картину.

Полотно он выставит на аукцион, а вырученные деньги потратит на замену стекла. Более того, художник хочет помочь животному с лечением.