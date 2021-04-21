В Днепровском горсовете уже несколько лет живет рыжий кот Байден. Он является неизменным членом заседаний депутатов и ходит на сессии, помогая принимать решения.

Благодаря Байдену днепровские депутаты выделяют больше денег на защиту природы. Иногда он даже оказывается за главной трибуной и у микрофона.

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Кот Байден в горсовете

Байден – это прозвище кота, который живет вблизи горсовета и время от времени появляется на сессиях депутатов. Поэтому на заседании собрались 58 депутатов и один важнейший член заседания – кот Байден.



Кот Байден на заседании Днепровской горсовета / Фото "Информатор"

Байден, кстати, стал неизменным участником самоуправления еще до того, как его тезка Джозеф стал президентом США. Рыжий живет в мэрии с 2019 года и попал туда с объявления о срочном поиске нового дома.

Кстати, во Львовской мэрии тоже живет кот. Его считают кошачьим мэром Львова и назвали Левчик. Он попал в Ратушу в сентябре 2020 года. Кроме звездного статуса усачу еще и завели личную инстаграм-страницу.

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