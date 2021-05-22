Кошачий мэр Днепра Байден: как рыжий хулиган живет в горсовете и спит в кресле Филатова

В Днепровском городском совете с 2018 года живет волшебный рыжий кот Байден. Причем город он возглавил еще задолго до того, как Джозеф Байден возглавил США.
Байден – участник депутатских сессий, помощник на совещаниях и интервью. Ему можно находиться в любом уголке городского совета и спать на мэрском столе.
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Как в мэрии Днепра появился кот
Заместитель председателя Днепра Михаил Лысенко – большой любитель животных и зоозащитник. Однажды он решил завести четвероногого у себя в кабинете. Несколько лет назад он обратился к горожанам в фейсбуке с просьбой помочь ему найти достойного претендента на роль "помощника".
Байден котенком попал в городской совет / Фото с фейсбука Михаила Лысенко
Одна женщина откликнулась на пост и отправила Михаилу фотографию, где был изображен милый рыжий котик. И его сразу же забрали в мэрию: кот переехал жить в кабинет №421. Некоторое время он "работал" только там с Михаилом Лысенко, но быстро влился в коллектив и стал незаменимым участником процесса самоуправления в Днепре.
Байденом кот стал еще до того, как его тезка победил на выборах в США / Фото с фейсбука Михаила Лысенко
Почему кота назвали Байденом
Как рассказал мэр города Борис Филатов Днепр TV, причин, по которым почему в мэрии появился свой Байден, несколько.
Во-первых, нам понравилось это имя. Во-вторых, тогда еще не президент США Джо Байден был одним из главных политиков и был вице-президентом. Ну, пожалуй, еще и потому что рыжий,
– сказал мэр Днепра.
На ошейнике Байдена бирка с флагом США / Фото с фейсбука Михаила Лысенко
Мэр шутит, что вероятно, чиновники предположили, что рыжий кот горсовета назван в честь политика, которому светит большое будущее.
Тот, кому можно в любой кабинет без разрешения
Байден, как почтенный представитель кошачьих, гуляет, где он хочет и ходит там, где хочет. Иногда может зайти в сессионный зал и попасть на камеры журналистов, выкручиваясь на полу от удовольствия.
Иногда он может зайти в кабинет мэра без разрешения, спать на моем кресле. Мэрия полностью ему принадлежит,
– рассказывает мэр Днепра Борис Филатов.
Байден может свободно разгуливать по горсовету / Фото Василия Денисюка
Байден присутствует на всех совещаниях и вместе с другими рассматривает важные стратегические моменты. Более того, для своего хозяина он является своеобразным барометром.
Смотрю, как, на что и на кого он реагирует – своего рода барометр. К плохим людям не идет, на колени не садится – это уже о многом говорит,
– с улыбкой говорит Михаил Лысенко.
Проверка документооборота мэрии / Фото с фейсбука Михаила Лысенко
Котик, по словам мэра Филатова, внес жизнь в старое советское здание. Поэтому он совершенно не против, а наоборот за то, чтобы и в других админзданиях появлялись четвероногие работники.
Я считаю, что в админзданиях, в которых работают люди, которые хотят быть ближе к другим, должны присутствовать животные,
– заявил мэр Днепра.