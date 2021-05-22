Байден – участник депутатских сессий, помощник на совещаниях и интервью. Ему можно находиться в любом уголке городского совета и спать на мэрском столе.

Кстати В Белом доме будет жить кошка: впервые за 12 лет

Как в мэрии Днепра появился кот

Заместитель председателя Днепра Михаил Лысенко – большой любитель животных и зоозащитник. Однажды он решил завести четвероногого у себя в кабинете. Несколько лет назад он обратился к горожанам в фейсбуке с просьбой помочь ему найти достойного претендента на роль "помощника".



Байден котенком попал в городской совет / Фото с фейсбука Михаила Лысенко

Одна женщина откликнулась на пост и отправила Михаилу фотографию, где был изображен милый рыжий котик. И его сразу же забрали в мэрию: кот переехал жить в кабинет №421. Некоторое время он "работал" только там с Михаилом Лысенко, но быстро влился в коллектив и стал незаменимым участником процесса самоуправления в Днепре.



Байденом кот стал еще до того, как его тезка победил на выборах в США / Фото с фейсбука Михаила Лысенко

Почему кота назвали Байденом

Как рассказал мэр города Борис Филатов Днепр TV, причин, по которым почему в мэрии появился свой Байден, несколько.

Во-первых, нам понравилось это имя. Во-вторых, тогда еще не президент США Джо Байден был одним из главных политиков и был вице-президентом. Ну, пожалуй, еще и потому что рыжий,

– сказал мэр Днепра.



На ошейнике Байдена бирка с флагом США / Фото с фейсбука Михаила Лысенко

Мэр шутит, что вероятно, чиновники предположили, что рыжий кот горсовета назван в честь политика, которому светит большое будущее.

Тот, кому можно в любой кабинет без разрешения

Байден, как почтенный представитель кошачьих, гуляет, где он хочет и ходит там, где хочет. Иногда может зайти в сессионный зал и попасть на камеры журналистов, выкручиваясь на полу от удовольствия.

Иногда он может зайти в кабинет мэра без разрешения, спать на моем кресле. Мэрия полностью ему принадлежит,

– рассказывает мэр Днепра Борис Филатов.



Байден может свободно разгуливать по горсовету / Фото Василия Денисюка

Байден присутствует на всех совещаниях и вместе с другими рассматривает важные стратегические моменты. Более того, для своего хозяина он является своеобразным барометром.

Смотрю, как, на что и на кого он реагирует – своего рода барометр. К плохим людям не идет, на колени не садится – это уже о многом говорит,

– с улыбкой говорит Михаил Лысенко.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.



Проверка документооборота мэрии / Фото с фейсбука Михаила Лысенко

Котик, по словам мэра Филатова, внес жизнь в старое советское здание. Поэтому он совершенно не против, а наоборот за то, чтобы и в других админзданиях появлялись четвероногие работники.

Я считаю, что в админзданиях, в которых работают люди, которые хотят быть ближе к другим, должны присутствовать животные,

– заявил мэр Днепра.

Напомним. Кот живет также во Львовском городском совете. Его зовут Левчик и он тоже кошачий мэр города, которому разрешено бывать в любом уголке ратуши.