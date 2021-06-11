Корова весом 400 килограммов упала в пропасть: ее освобождали 13 мужчин

В Кривом Роге корова случайно провалилась в глубокую яму. Выбраться оттуда у животного не было никаких шансов.

Яма достигала около трех метров. Корова беспомощно лежала в ней и ждала помощи. А освободить ее оказалось не так уж и легко.

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Корову освобождали 13 спасателей

Произошел инцидент на улице Осенняя Терновского района в городе Кривой Рог. Корова во время выпаса упала в яму глубиной три метра. Спасателям об этом сообщили очевидцы.

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Корова в пропасти / Фото ГСЧС

Работники Службы спасения вместе с местными жителями лопатами сделали подкоп под корову и частично освободили из пропасти. Далее с помощью механической лебедки, пожарного рукава и спасательной веревки вытащили животное весом 400 килограммов.

Спасенную корову передали 76-летнему владельцу.

К спасению пришлось привлечь 13 человек и 2 единицы техники.



Корову тянула целое звено спасателей / Скриншот с видео

Корова упала в яму в Кривом Роге: смотрите видео

Спасение животных в беде