Курьезный обман: в китайском зоопарке вместо льва показывали собаку – видео
Посетители китайского зоопарка заметили, что в клетке с надписью "лев" сидит большой лохматый пес. Мужчине удалось снять на видео эту забавную ситуацию.
Источник:South China Morning Post
Один из посетителей зоопарка в провинции Сычуань заметил, что в вольере для льва сидит вовсе не царь зверей. Вместо него по клетке бегал пес породы золотистый ретривер.
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Мужчина снял печальную собаку на видео. На кадрах слышны его комментарии.
Это африканский лев? Может, он еще не вырос? Кого-то он мне напоминает, – шутил посетитель.
Сотрудник зоопарка сообщил, что ранее в клетке действительно сидел лев. Гигантскую кошку перевезли в другое место, а табличку снять не успели. А ретривер оказался собакой владельца зоопарка.
Автор видео также рассказал, что не нашел ни одного настоящего льва в зоопарке. А тем временем руководство заведения продолжает активно рекламировать возможность увидеть этих грациозных животных.
Ротвейлер вместо волка
Недавно подобный случай произошел в китайской провинции Хубэй. Там в клетке для волка сидел ротвейлер. Сотрудники сказали, что волк умер, потому что был старым.
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В Днепре из собаки также сделали льва
Пока в Китае посетители зоопарка удивлялись собаке вместо льва, украинцы тоже не отставали. Житель Днепра выгуливал свою собаку, надев ему парик, похожий на гриву льва.
Собака с гривой льва в Днепре / Фото Сергея Клепача
Горожанам понравилась такая первоапрельская шутка. А некоторые даже боялись подойти к "молодому льву", пока не видели, что грива – искусственная.
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