Посетители китайского зоопарка заметили, что в клетке с надписью "лев" сидит большой лохматый пес. Мужчине удалось снять на видео эту забавную ситуацию.

Один из посетителей зоопарка в провинции Сычуань заметил, что в вольере для льва сидит вовсе не царь зверей. Вместо него по клетке бегал пес породы золотистый ретривер.

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Мужчина снял печальную собаку на видео. На кадрах слышны его комментарии.

Это африканский лев? Может, он еще не вырос? Кого-то он мне напоминает, – шутил посетитель.

1. Посетители нового зоопарка в Сычуани, Китай, были сбиты с толку, увидев золотистого ретривера в клетке, предназначенной для африканского льва.



На видео, сделанном посетителем по имени Тан, видно, что собака в шлейке в вольере, несмотря на знак, указывающий на то, что внутри находился лев. pic.twitter.com/QxWenvV8P9 - BFM News (@NewsBFM) 31 марта 2021 г.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Сотрудник зоопарка сообщил, что ранее в клетке действительно сидел лев. Гигантскую кошку перевезли в другое место, а табличку снять не успели. А ретривер оказался собакой владельца зоопарка.

Автор видео также рассказал, что не нашел ни одного настоящего льва в зоопарке. А тем временем руководство заведения продолжает активно рекламировать возможность увидеть этих грациозных животных.

Ротвейлер вместо волка

Недавно подобный случай произошел в китайской провинции Хубэй. Там в клетке для волка сидел ротвейлер. Сотрудники сказали, что волк умер, потому что был старым.

4. Ранее в этом месяце зоопарк в провинции Хубэй, Китай, был уличен в посадке ротвейлера в клетку с волком.



Руководство зоопарка сообщило, что здесь жил волк, прежде чем он умер от старости. pic.twitter.com/YciC0qCGPx - BFM News (@NewsBFM) 31 марта 2021 г.

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В Днепре из собаки также сделали льва

Пока в Китае посетители зоопарка удивлялись собаке вместо льва, украинцы тоже не отставали. Житель Днепра выгуливал свою собаку, надев ему парик, похожий на гриву льва.



Собака с гривой льва в Днепре / Фото Сергея Клепача