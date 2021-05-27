Люди были уверены, что котята застряли в подвале, дверь в которых заварены. И спасение гораздо усложнился, когда оказалось, что дверь не ведут в подвал.

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Спасение котят

Волонтеры отмечают: в зависимости от сложности подвала, спасение животного может длиться от 10 минут до нескольких часов. Но самым сложным и самым страшным местом есть дома без подвалов.

В таком не повезло оказаться четырем маленьким клубочкам. Они жалобно мяукали и просили их спасти. Люди, которые жили в квартире над местом, откуда шел плач, решили обратиться к профессионалам. Они пообещали, что заберут к себе котят, но необходимо их достать.



Сначала казалось, что котята плачут из подвала / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Спасатели Kyiv Animal Rescue Group приехали на место и открыли двери, которые были заварены. Люди надеялись, что котята находятся именно там. Однако, все оказалось значительно сложнее: двери ведут в маленькую камеру, из которой нет хода. Дом является бесподвальным и все коммуникации проходят в узком коробе, под полом всего первого этажа.



Двери в якобы подвал были заварены / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Доступ в короб, где и оказались котята, извне невозможен: в них делали люки, ведущие из квартир. Но большинство из них давно заварены и неизвестно где точно расположены.

После длительных поисков, простукивания пола и обследования квартиры, люк нашли под шкафом в углу комнаты. Его удалось открыть и там сразу заметили котят. Их было несколько, и они находились примерно в 5 метрах от люка. Длина гибкого манипулятора, которым достают животных, только 3 метра.



Котята из боязни забились в угол / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Спасатель провисел несколько часов в люке вниз головой, но удалось достать только одного котенка. Другие бежали дальше, вглубь короба.

После долгих обсуждений ситуации спасатели и жители квартиры решили прорезать отверстие в полу, ближе к точке пребывания котят.



В полу просверлили новый люк / Фото Kyiv Animal Rescue Group

С помощью аккумуляторной пили в коробе сделали новый люк и через него вверх подняли еще трех котят.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Как котята оказались под полом и что с ними сейчас

Котят в короб принесла кошка. Она смогла попасть в него через отверстие в стене дома на противоположном конце. Затем кошка исчезла, и котята, оставшись одни, долго звали на помощь.

Сейчас малыши находятся у волонтера Светланы Крутских.



Четверо спасенных котят нуждаются в лечении / Скриншот с видео