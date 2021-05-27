Люди были уверены, что котята застряли в подвале, дверь в которых заварены. И спасение гораздо усложнился, когда оказалось, что дверь не ведут в подвал.
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Спасение котят
Волонтеры отмечают: в зависимости от сложности подвала, спасение животного может длиться от 10 минут до нескольких часов. Но самым сложным и самым страшным местом есть дома без подвалов.
В таком не повезло оказаться четырем маленьким клубочкам. Они жалобно мяукали и просили их спасти. Люди, которые жили в квартире над местом, откуда шел плач, решили обратиться к профессионалам. Они пообещали, что заберут к себе котят, но необходимо их достать.
Сначала казалось, что котята плачут из подвала / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Спасатели Kyiv Animal Rescue Group приехали на место и открыли двери, которые были заварены. Люди надеялись, что котята находятся именно там. Однако, все оказалось значительно сложнее: двери ведут в маленькую камеру, из которой нет хода. Дом является бесподвальным и все коммуникации проходят в узком коробе, под полом всего первого этажа.
Двери в якобы подвал были заварены / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Доступ в короб, где и оказались котята, извне невозможен: в них делали люки, ведущие из квартир. Но большинство из них давно заварены и неизвестно где точно расположены.
После длительных поисков, простукивания пола и обследования квартиры, люк нашли под шкафом в углу комнаты. Его удалось открыть и там сразу заметили котят. Их было несколько, и они находились примерно в 5 метрах от люка. Длина гибкого манипулятора, которым достают животных, только 3 метра.
Котята из боязни забились в угол / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Спасатель провисел несколько часов в люке вниз головой, но удалось достать только одного котенка. Другие бежали дальше, вглубь короба.
После долгих обсуждений ситуации спасатели и жители квартиры решили прорезать отверстие в полу, ближе к точке пребывания котят.
В полу просверлили новый люк /Фото Kyiv Animal Rescue Group
С помощью аккумуляторной пили в коробе сделали новый люк и через него вверх подняли еще трех котят.
Как котята оказались под полом и что с ними сейчас
Котят в короб принесла кошка. Она смогла попасть в него через отверстие в стене дома на противоположном конце. Затем кошка исчезла, и котята, оставшись одни, долго звали на помощь.
Сейчас малыши находятся у волонтера Светланы Крутских.
Четверо спасенных котят нуждаются в лечении / Скриншот с видео
Котятам требуется лечение и вскармливание, денег на которые хватает. Как можно помочь маленьким бездомным котятам, читайте на странице волонтера по этой ссылке.