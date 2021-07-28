Палеохудожник сравнил изображение современных животных и их вымерших предков: уникальные фото

Палеохудожник использует известную сейчас информацию и реконструирует фото доисторических животных. Рядом с их предками он изображает современных животных.

Автор проекту публикует фото на своем сайте и уже издал несколько книг. На этот раз он создал подборку, где соединил доисторических и современных животных.

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Палеохудожник сравнивает вымерших и современных животных

На фотографиях заметно, насколько древние животные отличаются от современных – начиная с размеров и заканчивая строением тела.

# 1 Акула

Современная большая белая акула вдруг – самая хищная рыба.

И у нас не хватило бы фантазии ее так называть, если бы выжила другая акула,

– утверждает автор сравнения.

Добавляет, что действительно велика была акула Мегалодон – она имела длину 8 – 16 метров, ее вес составлял до 40 тонн. Для справки, белая "типа большая" акула вырастает до 6 метров и весит до 2,3 тонны.

# 2 Волк

Современные волки бывают очень большими. Один из самых известных был из Украины и весил более 90 килограмм. Но обычно животные весят до 50 килограммов. Вымерший род мог иметь вес 135 килограмм. Жил он в Северной Америке во времена миоцена (ранняя эпоха неогенового периода началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,3 миллиона лет назад).

# 3 Дикий кабан

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Дикие кабаны очень опасны и большие. На Дальнем Востоке кабаны могут весить более 300 килограммов и иметь вес 100 – 130 сантиметров. Вымершие были в разы больше – их рост был более 180 сантиметров. А еще животные имели 90-сантиметровый череп и огромные клыки. У них были длинные ноги, которые помогали быстро догнать добычу.

# 4 Белый носорог

Пока не вымерший белый носорог рядом с шерстистым. Современный носорог может иметь больший вес, чем вымерший – до 3,6 тысячи килограммов. Зато шерстистый носорог был выше и имел больший угол.

# 5 Лев

Одна из крупнейших кошек в истории – американский лев. Рядом – современный лев.

# 6 Лось

Сейчас ученые спорят, какой подвид (аляскинский или восточно-сибирский) является крупнейшим. Однако известно, как выглядел первый лось. На фото заметно, что он был значительно больше и имел другую форму рогов.

# 7 Слон

Древний мамонт был тяжелее современного крупнейшего азиатского слона. Однако они почти идентичны по росту.

# 8 Конь Пржевальского

Лошадь Пржевальского – единственный "дикий" конь, сохранившийся до наших дней. Раньше все лошади были дикими и различных размеров и мастей. Гигантский конь раньше жил в Северной Америке и имел рост ориентировочно 2,5 метра.

# 9 Медведь

Наибольший бурый медведь и вымерший пещерный медведь – почти одинакового размера. Однако пещерный был крепче.

# 10 Леопард

Когда жили не только пещерные львы, но и леопарды. Наскальные рисунки в Chauvet Cave дали представление об облике этих пантер. А найдены кости – об их размерах.

Пещерные леопарды не имели пятен на животе и были более волосатыми, и крепче, чем современные. Древние леопарды уживались с гиенами, волками, медведями, львами, гомотериями и людьми.

Что известно о проект Prehistoric Fauna

О себе в твиттере Prehistoric.Fauna написали, что они украинские палеохудожникы.

Наша страсть заключается в создании реконструкций доисторических животных. Не только динозавров,

– сообщили на сайте.

Ранее СМИ писали, что палеохудожник Роман Учитель – из Харькова. Этой работой он занимается не первых год.

Мужчина получил художественное образование, однако его всегда интересовала зоология. Сначала палеохудожником работал дополнительно, и впоследствии эта работа стала основной. Он уже выдал несколько книг со своими работами.

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