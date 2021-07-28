Палеохудожник сравнил изображение современных животных и их вымерших предков: уникальные фото
Источник:Prehistoric Fauna
Палеохудожник использует известную сейчас информацию и реконструирует фото доисторических животных. Рядом с их предками он изображает современных животных.
Автор проекту публикует фото на своем сайте и уже издал несколько книг. На этот раз он создал подборку, где соединил доисторических и современных животных.
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Палеохудожник сравнивает вымерших и современных животных
На фотографиях заметно, насколько древние животные отличаются от современных – начиная с размеров и заканчивая строением тела.
# 1 Акула
Современная большая белая акула вдруг – самая хищная рыба.
И у нас не хватило бы фантазии ее так называть, если бы выжила другая акула,
– утверждает автор сравнения.
Добавляет, что действительно велика была акула Мегалодон – она имела длину 8 – 16 метров, ее вес составлял до 40 тонн. Для справки, белая "типа большая" акула вырастает до 6 метров и весит до 2,3 тонны.
# 2 Волк
Современные волки бывают очень большими. Один из самых известных был из Украины и весил более 90 килограмм. Но обычно животные весят до 50 килограммов. Вымерший род мог иметь вес 135 килограмм. Жил он в Северной Америке во времена миоцена (ранняя эпоха неогенового периода началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,3 миллиона лет назад).В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.
# 3 Дикий кабан
Дикие кабаны очень опасны и большие. На Дальнем Востоке кабаны могут весить более 300 килограммов и иметь вес 100 – 130 сантиметров. Вымершие были в разы больше – их рост был более 180 сантиметров. А еще животные имели 90-сантиметровый череп и огромные клыки. У них были длинные ноги, которые помогали быстро догнать добычу.
# 4 Белый носорог
Пока не вымерший белый носорог рядом с шерстистым. Современный носорог может иметь больший вес, чем вымерший – до 3,6 тысячи килограммов. Зато шерстистый носорог был выше и имел больший угол.
# 5 Лев
Одна из крупнейших кошек в истории – американский лев. Рядом – современный лев.
# 6 Лось
Сейчас ученые спорят, какой подвид (аляскинский или восточно-сибирский) является крупнейшим. Однако известно, как выглядел первый лось. На фото заметно, что он был значительно больше и имел другую форму рогов.
# 7 Слон
Древний мамонт был тяжелее современного крупнейшего азиатского слона. Однако они почти идентичны по росту.
# 8 Конь Пржевальского
Лошадь Пржевальского – единственный "дикий" конь, сохранившийся до наших дней. Раньше все лошади были дикими и различных размеров и мастей. Гигантский конь раньше жил в Северной Америке и имел рост ориентировочно 2,5 метра.
# 9 Медведь
Наибольший бурый медведь и вымерший пещерный медведь – почти одинакового размера. Однако пещерный был крепче.
# 10 Леопард
Когда жили не только пещерные львы, но и леопарды. Наскальные рисунки в Chauvet Cave дали представление об облике этих пантер. А найдены кости – об их размерах.
Пещерные леопарды не имели пятен на животе и были более волосатыми, и крепче, чем современные. Древние леопарды уживались с гиенами, волками, медведями, львами, гомотериями и людьми.
Что известно о проект Prehistoric Fauna
О себе в твиттере Prehistoric.Fauna написали, что они украинские палеохудожникы.
Наша страсть заключается в создании реконструкций доисторических животных. Не только динозавров,
– сообщили на сайте.
Ранее СМИ писали, что палеохудожник Роман Учитель – из Харькова. Этой работой он занимается не первых год.
Мужчина получил художественное образование, однако его всегда интересовала зоология. Сначала палеохудожником работал дополнительно, и впоследствии эта работа стала основной. Он уже выдал несколько книг со своими работами.
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