Весенние забавы сурков
Бельское городище – это самое старое укрепленное поселение в Европе эпохи раннего железного века. Территория городища богата природными объектами, где растительный мир и ландшафт – заповедные.
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Сурков в заповеднике прозвали "стражами Гелона" – скифского племени, которое жило на территории этого Бельского городища. Зверьки моментами действительно похожи на охранников, которые стерегут свои поселения.
Маленькая история из жизни бельских сурков – милых жителей Бельского городища! Наблюдать за ними – сплошное удовольствие,
– написали в заповеднике.
Как сурки играют весной: смотрите видео
Видео Оксаны Дорошенко, монтаж Ирины Дудко.
Что известно о сурках
- Сурок – род грызунов семейства беличьих, распространенных в Евразии и Северной Америке.
- Сурки в основном едят зелень и многие виды трав, ягод, лишайники, мхи, корни и цветы.
- Как правило, живут в норах и находятся в спячке в течение зимы.
- Большинство сурков очень социальные.
- В Украине жили два вида сурка: степной и альпийский, однако до наших дней дожил только первый.
- Сурки всегда были символом степных пространств.
- Сурка вспоминают на праздник Евдокии – 14 марта. В этот день сурок просыпался, свистел трижды, переворачивался на другой бок и спал до Благовещения.
Сурки – один из символов степи / Скриншот
- 2 февраля, отмечается День сурка – популярный в Канаде и США праздник, который привлекает туристов со всего мира. В этот день, основываясь на поведении сурка, составляют прогноз на весну.
- В этом году харьковский сурок Тымко предсказал, что весна в 2021 году будет ранней и придет через 6 недель. Впрочем, он несколько ошибся, ведь назвать нынешнюю весну ранней сложно.
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