Весенние забавы сурков

Бельское городище – это самое старое укрепленное поселение в Европе эпохи раннего железного века. Территория городища богата природными объектами, где растительный мир и ландшафт – заповедные.

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Сурков в заповеднике прозвали "стражами Гелона" – скифского племени, которое жило на территории этого Бельского городища. Зверьки моментами действительно похожи на охранников, которые стерегут свои поселения.

Маленькая история из жизни бельских сурков – милых жителей Бельского городища! Наблюдать за ними – сплошное удовольствие,

– написали в заповеднике.

Как сурки играют весной: смотрите видео

Видео Оксаны Дорошенко, монтаж Ирины Дудко.

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Что известно о сурках

Сурок – род грызунов семейства беличьих, распространенных в Евразии и Северной Америке.

Сурки в основном едят зелень и многие виды трав, ягод, лишайники, мхи, корни и цветы.

Как правило, живут в норах и находятся в спячке в течение зимы.

Большинство сурков очень социальные.

В Украине жили два вида сурка: степной и альпийский, однако до наших дней дожил только первый.

Сурки всегда были символом степных пространств.

Сурка вспоминают на праздник Евдокии – 14 марта. В этот день сурок просыпался, свистел трижды, переворачивался на другой бок и спал до Благовещения.



Сурки – один из символов степи / Скриншот

2 февраля, отмечается День сурка – популярный в Канаде и США праздник, который привлекает туристов со всего мира. В этот день, основываясь на поведении сурка, составляют прогноз на весну.

В этом году харьковский сурок Тымко предсказал, что весна в 2021 году будет ранней и придет через 6 недель. Впрочем, он несколько ошибся, ведь назвать нынешнюю весну ранней сложно.

Данные на основе Википедии