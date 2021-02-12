Двое обезьяньих "младенцев" родились этой зимой. Разница между ними составляет месяц: старший появился на свет 19 декабря, а младший – 19 января.

Оба малыша – мальчики. Одного из них назвали Коля, а имя другому еще не придумали. Помочь с этим просят харьковчан.

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Маленькие шимпанзе сейчас живут вместе с мамами отдельно от стаи / Фото Фельдман Экопарк

Старшего малыша назвали в честь Святого Николая, ведь он родился точно на праздник.

Теперь в экопарке живет 11 шимпанзе. Беременных мам перед родами посадили в отдельный вольер. Теперь они живут там вместе с новорожденными.



Имя для младшего шимпанзе еще не придумали / Фото Фельдман Экопарк

Кормящих мам зовут Джуди и Чита. Обе они рожали впервые. Хотя работники экопарка опасались, что молодые мамочки могут отказаться он потомства, все прошло хорошо. Самки заботливо ухаживают за своими первенцами.

Когда шимпанзе повзрослеют, они, скорее всего, отправятся в другие зоопарки или переедут в новые локации национальной сети экопарков Украины, – рассказывают работники экопарка.

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Обе мамы-обезьяны родили малышей впервые / Фото Фельдман Экопарк