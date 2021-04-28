Чрезвычайники из города Бакалея Харьковской области выехали на вызов к крошечному пострадавшему. Маленький котенок застрял под бетонной плитой и не мог вылезти оттуда самостоятельно.

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Котенку повезло, ведь о нем позаботилась небезразлична жительница Бакалеи. Она вызвала спасателей.

Сколько времени малыш провел под бетонной плитой – неизвестно. Но история закончилась хорошо, ведь сотрудники ГСЧС сумели достать животное.

Котенка передали местным жителям.