В Харькове впервые родился бизончик: где можно увидеть малыша

В семье бизонов из Харькова произошло пополнение: неделю назад родился детеныш. Малыш все время пьет молоко и понемногу учится бегать.
Крошечный бизончик родился в харьковском экопарке. Такое событие здесь произошло впервые. Сейчас животное в десятки раз меньше взрослых бизонов и проводит все время с родителями.
Интересно Новый рекордсмен: за сколько продан самый дорогой щенок породы бордер-колли
Бизончик не отходит от своей мамы и регулярно питается молоком. Новорожденный учится бегать и делает это под строгим присмотром родителей.
Малыш в десятки раз меньше взрослых бизонов / Фото Фельдман Экопарк
Пол малыша еще неизвестен. А имя для новорожденного предлагают выбрать харьковчанам.Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.
Такое пополнение в экопарке произошло впервые. Сейчас там живет стадо из четырех взрослых животных: 1 самца и 3 самок.
Бизоны в экопарке / Фото Фельдман Экопарк
Вам понравится 20 фото, которые доказывают: два кота лучше, чем один
Увидеть семью бизонов вместе с малышом можно в харьковском экопарке, в вольере рядом с Триозерьем.