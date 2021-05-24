Крошечный бизончик родился в харьковском экопарке. Такое событие здесь произошло впервые. Сейчас животное в десятки раз меньше взрослых бизонов и проводит все время с родителями.

Интересно Новый рекордсмен: за сколько продан самый дорогой щенок породы бордер-колли

Бизончик не отходит от своей мамы и регулярно питается молоком. Новорожденный учится бегать и делает это под строгим присмотром родителей.



Малыш в десятки раз меньше взрослых бизонов / Фото Фельдман Экопарк

Пол малыша еще неизвестен. А имя для новорожденного предлагают выбрать харьковчанам.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Такое пополнение в экопарке произошло впервые. Сейчас там живет стадо из четырех взрослых животных: 1 самца и 3 самок.



Бизоны в экопарке / Фото Фельдман Экопарк

Вам понравится 20 фото, которые доказывают: два кота лучше, чем один