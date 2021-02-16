Водителю харьковского такси заказали услугу доставки. Клиенты передали сумку, заявив, что в ней пирожные. Но во время поездки что-то пошло не так.

Соцсети Харькова запестрели фотографиями большой змеи на сиденье автомобиля. Утверждают, что питон вылез из сумки во время поездки в такси.

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Сначала показалась голова питона / Фото Статус Quo

Таксист взял заказ на доставку. Ему сообщили, что в сумке пирожные. Однако по дороге "пирожные" ожили и начали вылезать из сумки.

Сначала змея показала голову, а потом выползла на сиденье полностью.



Питон в машине не на шутку напугал водителя / Фото Статус Quo