В Харькове змея каталась в такси: среди поездки из сумки неожиданно вылез питон
Водителю харьковского такси заказали услугу доставки. Клиенты передали сумку, заявив, что в ней пирожные. Но во время поездки что-то пошло не так.
Источник:Статус Quo
Соцсети Харькова запестрели фотографиями большой змеи на сиденье автомобиля. Утверждают, что питон вылез из сумки во время поездки в такси.
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Сначала показалась голова питона / Фото Статус Quo
Таксист взял заказ на доставку. Ему сообщили, что в сумке пирожные. Однако по дороге "пирожные" ожили и начали вылезать из сумки.
Сначала змея показала голову, а потом выползла на сиденье полностью.
Питон в машине не на шутку напугал водителя / Фото Статус Quo
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