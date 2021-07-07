В Харькове люди могут стать кураторами животных в приюте
В Харькове запустили проект "Кураторство животного". Он позволяет людям, которые не могут взять животное домой, заниматься им в приюте.
Организовал проект "Центр обращения с животными". Каждого куратора об уходе за животным будут консультировать специалисты центра.
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В Харькове люди могут стать кураторами для животного в приюте
Кураторство является хорошим вариантом для тех харьковчан, которые хотят проводить свободное время с собакой или котом, но у них нет возможности завести питомца дома,
– рассказали организаторы.
Чтобы стать куратором, нужно выбрать для себя животное. Временным хозяином можно стать онлайн или в приюте.
Куратор сможет:
- приезжать к своим подопечным в приют, чтобы проводить вместе время;
- рекламировать питомца в соцсетях для скорейшего устройства в новую семью;
- помогать в уходе за животным;
- обучать командам и вместе участвовать в социальных проектах от городского приюта.
Куратор может ухаживать за животным, не принимая его домой / Фото Pixabay
Специалисты центра также будут консультировать кураторов. Им будут помогать со знакомством, дрессировкой и социализацией.
Более того, им также будут рассказывать об алгоритмах приспособления и поиска для животных нового дома. Интересно, что информацию о куратора каждого животного будут указывать на вольерах животных воспитанников.
В приюте живут 500 собак и кошек
Прессекретар "Центра обращения с животными" Ольга Голубева в комментарии "Укринформу" рассказала, что в приюте есть 500 собак и кошек.
И уже есть первый пример опекунства – 15-летняя харьковчанка Дарина Гринева, чьи жилищные условия не позволяют взять животное домой, выбрала в подшефные собаку Звездочку,
– рассказала Голубева.
Она также добавила, что теперь без ведома Дарини как опекуна собаку никому не отдадут.
Кстати, в приюте рассказали, что в 2021 году нашли новый дом или вернули назад в семье ориентировочно тысячу собак и котов.
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