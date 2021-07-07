В Харькове люди могут стать кураторами животных в приюте

В Харькове запустили проект "Кураторство животного". Он позволяет людям, которые не могут взять животное домой, заниматься им в приюте.

Организовал проект "Центр обращения с животными". Каждого куратора об уходе за животным будут консультировать специалисты центра.

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В Харькове люди могут стать кураторами для животного в приюте

Кураторство является хорошим вариантом для тех харьковчан, которые хотят проводить свободное время с собакой или котом, но у них нет возможности завести питомца дома,

– рассказали организаторы.

Чтобы стать куратором, нужно выбрать для себя животное. Временным хозяином можно стать онлайн или в приюте.

Куратор сможет:

приезжать к своим подопечным в приют, чтобы проводить вместе время;

рекламировать питомца в соцсетях для скорейшего устройства в новую семью;

помогать в уходе за животным;

обучать командам и вместе участвовать в социальных проектах от городского приюта.



Куратор может ухаживать за животным, не принимая его домой / Фото Pixabay

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Специалисты центра также будут консультировать кураторов. Им будут помогать со знакомством, дрессировкой и социализацией.

Более того, им также будут рассказывать об алгоритмах приспособления и поиска для животных нового дома. Интересно, что информацию о куратора каждого животного будут указывать на вольерах животных воспитанников.

В приюте живут 500 собак и кошек

Прессекретар "Центра обращения с животными" Ольга Голубева в комментарии "Укринформу" рассказала, что в приюте есть 500 собак и кошек.

И уже есть первый пример опекунства – 15-летняя харьковчанка Дарина Гринева, чьи жилищные условия не позволяют взять животное домой, выбрала в подшефные собаку Звездочку,

– рассказала Голубева.

Она также добавила, что теперь без ведома Дарини как опекуна собаку никому не отдадут.

Кстати, в приюте рассказали, что в 2021 году нашли новый дом или вернули назад в семье ориентировочно тысячу собак и котов.

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