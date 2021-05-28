Спасли вместе с верным другом: в Харькове из огня вынесли женщину и ее котика

В одной из пятиэтажек Харькова произошел пожар. Спасатели 11-й Государственной пожарно-спасательной части вынесли из огня хозяйку квартиры и ее верного друга.

После того, как пожарные спасли женщину из горящей квартиры, ее доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. А огнеборцы продолжили проводить дальнейшую разведку пожара.

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На балконе квартиры нашли испуганного кота. Спасатели эвакуировали животное на свежий воздух.



Пожарные не оставили животное на произвол судьбы / Скриншот

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Посмотрите видео о спасении женщины и кота