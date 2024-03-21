Оба были самцами: горбатых китов впервые "застукали" во время секса - уникальные кадры

Фотографы впервые задокументировали редкий случай, когда горбатые киты занимаются сексом. "Встреча, которая бывает раз в жизни" состоялась у побережья Мауи, Гавайские острова.

Поведение горбатых китов завораживало ученых на протяжении десятилетий, но исследование, опубликованное недавно, содержит первые фотографии, на которых эти животные занимаются сексом. Авторами являются морской биолог Стефани Стек и двое фотографов Лайл Краннихфельд и Бренди Романо.

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Китов впервые сфотографировали во время секса

В январе 2022 года группа фотографов была удивлена неожиданным появлением китов, которые приближались к их лодке у побережья Мауи. Открытие было описано как случайное, поскольку величественные существа медленно пробирались к фотографам в водах к западу от гавайского острова.

На кадрах видно, как сильный самец проникает в другого кита, который, похоже, имеет плохое состояние здоровья, или ранен и истощен.

Фотографы впервые сняли горбатых китов, которые занимаются сексом / Фото Marine Mammal Science

Млекопитающие, обычно размером от 12 до 16 метров в длину, несколько раз кружили вокруг корабля. Один из китов, более здоровый, во время встречи "преследовал" другого.

Здоровый кит удерживал другого грудными плавниками в течение получаса, что привело к половому акту между двумя морскими млекопитающими.

"Встреча, что бывает раз в жизни" произошла вблизи Мауи на Гавайях / Фото Marine Mammal Science

Ученые предположили, что уставший кит мог искать убежища у лодки, чтобы избежать своего спутника. Возможность однополого сексуального поведения среди здоровых самцов китов остается предметом предположений.

Фотографы впервые сняли горбатых китов, которые занимаются сексом / Фото Marine Mammal Science

Вернувшись к берегу и посмотрев кадры, Краннихфельд сказал, что они сразу поняли, что зафиксировали "встречу, которая бывает раз в жизни".

Киты – это большая часть жизни на Мауи. Все, кто имеет к ним отношение и кто их фотографирует, понимают, что такого еще не фиксировали. Спаривание и рождение – это две основные вещи, которые до сих пор остаются неизвестными,

– говорит он

Ученые отметили, что однополое поведение не является редкостью в животном мире. Примеры наблюдались у моржей, дельфинов Амазонки и серых тюленей.