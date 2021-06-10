Гонки с дельфинами: рыбаки под Одессой сняли невероятное видео

Морские животные подплыли очень близко к рыбацкой лодке и решили поиграть с ней. Рыбакам удалось заснять этот замечательный момент.
Дельфины решили развлечься и попробовать свои силы в гонках с моторной лодкой. Морские животные сумели перегнать лодку, а заодно – порадовать рыбаков, сидевших в ней.
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Дельфинов увидели в море неподалеку от популярного курорта Рассейка, что в Одесской области.
На видео удалось заснять 3 животных. Дельфины время от времени выпрыгивали из воды, иногда – даже все вместе, словно показывали шоу. Они совсем не боялись звука мотора и возгласов людей.Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.
Красота!, – комментирует автор видео.
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