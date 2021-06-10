Дельфины решили развлечься и попробовать свои силы в гонках с моторной лодкой. Морские животные сумели перегнать лодку, а заодно – порадовать рыбаков, сидевших в ней.

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Дельфинов увидели в море неподалеку от популярного курорта Рассейка, что в Одесской области.

На видео удалось заснять 3 животных. Дельфины время от времени выпрыгивали из воды, иногда – даже все вместе, словно показывали шоу. Они совсем не боялись звука мотора и возгласов людей.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Красота!, – комментирует автор видео.