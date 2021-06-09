Ежик попал в беду и самостоятельно пришел в Одесский зоопарк за помощью

В Одесском зоопарке далеко не впервые спасают больных и брошенных животных. Но недавно здесь произошел уникальный случай – побитый ежик самостоятельно приполз за помощью.

Еж был голодным и у него был травмирован глаз. Сейчас о животном заботятся работники зверинца.

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Еж сам приполз за помощью

Сотрудница реабилитационного центра Наталья Буковецкая рассказывает, что от голода он начал грызть камни. Он был обессиленным и буквально бросился на еду.

Он попал в какую-то историю. У него разбит глаз. Это молоденький ежик, родился в этом году,

– рассказала Наталья Буковецкая.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказывает: это тот случай, когда животное само пришло просить помощи. Раньше такого в зоопарке не фиксировали.



Травмированный глаз ежика лечат / Скриншот с видео

Такие ежи, конечно, живут в парке неподалеку. Скорее всего оттуда он и приполз к людям и животным. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы он остался в парке. Сейчас его лечат и откармливают.

Это не первое животное, которое спасают в Одесском зоопарке. Но первое, которое за помощью пришло самостоятельно. После того, как еж выздоровеет, его вернут в местный парк.

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Данные с Википедии