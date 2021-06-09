Еж был голодным и у него был травмирован глаз. Сейчас о животном заботятся работники зверинца.
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Еж сам приполз за помощью
Сотрудница реабилитационного центра Наталья Буковецкая рассказывает, что от голода он начал грызть камни. Он был обессиленным и буквально бросился на еду.
Он попал в какую-то историю. У него разбит глаз. Это молоденький ежик, родился в этом году,
– рассказала Наталья Буковецкая.
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказывает: это тот случай, когда животное само пришло просить помощи. Раньше такого в зоопарке не фиксировали.
Травмированный глаз ежика лечат / Скриншот с видео
Такие ежи, конечно, живут в парке неподалеку. Скорее всего оттуда он и приполз к людям и животным. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы он остался в парке. Сейчас его лечат и откармливают.
Это не первое животное, которое спасают в Одесском зоопарке. Но первое, которое за помощью пришло самостоятельно. После того, как еж выздоровеет, его вернут в местный парк.
Ежики в Украине
Данные с Википедии
- В Европе в целом и в Украине в частности ежи распространены повсеместно.
- В Украине наиболее многочисленные популяции живут на юге, в частности, в Крыму.
- Везде ежи тяготеют к урболандшафтами: малым населенным пунктам и дачным поселкам.
- В полностью природных условиях встречаются редко.
- Ежи питаются различными мелкими животными – насекомыми, моллюсками, ящерицами, мелкими грызунами.