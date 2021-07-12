Две беспомощные собаки провалились в люк: освобождали их среди ночи
Источник:ГСЧС
В Днепре посреди ночи две собаки упали в люк и не имели шансов самостоятельно оттуда выбраться. Не теряя времени и не дожидаясь до утра спасатели поехали вызволять пленниц.
Произошла чрезвычайная ситуация на улице Стартовой в Соборном районе Днепра. Сообщение о животных в ловушке спасатели получили около трех ночи.
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Как спасали беспомощных собак
На месте работники Государственной службы спасения обнаружили: собаки находятся в люке глубиной 1 метр. Выбраться оттуда самостоятельно четвероногие никак бы не смогли.
Трое спасателей развернули спецоперацию: опустили в люк специальное устройство для отлова животных. Так удалось задеть собак и поднять вверх. К счастью, они оказались целыми и невредимыми: их жизни ничего не угрожает.
Спасатели достают собак с люка / Фото ДСНС
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Четвероногие, как и люди, часто попадают в беду. Впрочем, если человек может сам себе помочь или вызвать кого-то на помощь, то собаки и кошки зависят от человеческого милосердия и внимательности. Часто четвероногих извлекают из таких ситуаций, казалось бы, когда их жизнь действительно висела на волоске.
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