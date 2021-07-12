Произошла чрезвычайная ситуация на улице Стартовой в Соборном районе Днепра. Сообщение о животных в ловушке спасатели получили около трех ночи.

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Как спасали беспомощных собак

На месте работники Государственной службы спасения обнаружили: собаки находятся в люке глубиной 1 метр. Выбраться оттуда самостоятельно четвероногие никак бы не смогли.

Трое спасателей развернули спецоперацию: опустили в люк специальное устройство для отлова животных. Так удалось задеть собак и поднять вверх. К счастью, они оказались целыми и невредимыми: их жизни ничего не угрожает.



Спасатели достают собак с люка / Фото ДСНС

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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Четвероногие, как и люди, часто попадают в беду. Впрочем, если человек может сам себе помочь или вызвать кого-то на помощь, то собаки и кошки зависят от человеческого милосердия и внимательности. Часто четвероногих извлекают из таких ситуаций, казалось бы, когда их жизнь действительно висела на волоске.