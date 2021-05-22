Без сомнения, прежде чем заводить второго кота необходимо взвесить все "за" и "против". Кроме двойной порции позитива, два воспитанника принесут и двойную необходимость в ежедневной уборке, кормлении, посещении ветеринара.
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Два кота лучше, чем один
Двум котикам точно не будет скучно, но при условии, что они найдут взаимопонимание и будут благосклонно друг к другу относиться. Именно о таких котиках фотоподборка ниже.
Вдвоем не так страшно ехать к врачу.
Вдвоем и на пылесос увереннее шипится.
Если отключили отопление, можно прижаться друг к другу.
Или прижаться вдвоем к хозяину и сделать ему милейшую в мире бороду.
Что может быть милее сердечек из двух хвостиков?
Смотреть перед сном любимый сериал значительно лучше вместе.
И расслабляться после тяжелого рабочего дня, когда задачу с поимки мыши так и не удалось закрыть.
Вдвоем они точно не пропустят угрозу и приготовятся к атаке.
Будут оттачивать боевое и спортивное мастерство друг на друге.
Два кота – это двойная порция радости, когда вы наконец будете возвращаться домой.
В то же время два кота – это двойная порция причудливых привычек.
Два кота - это взаимоподдержка: "Да не переживай за тот вазон, пересадят его".
"Ты точно не набрала вес, просто шерсть на зиму распушилась".
Вдвоем приятнее делиться последним и выпрашивать дополнительную порцию.
Впрочем, два кота – угроза заговора и мятежа против хозяина.
А эта пара уже приготовила сговор против собаки и взяла ее в плен.
Хозяева могут переживать, что кошки не поладят друг с другом. Конечно, каждый случай индивидуален и зависит от характера кошек. Если подружить кошек не удастся, хозяину придется постоянно быть судьей в их конфликтах.
Но как такие одинаковые мордашки могут не поладить?
Эти два кота настолько прижились, что один стал тенью другого.
Маленькая копия точно поладит с большой.
Кажется, эти коты уже на пути полного взаимопонимания. Но это не точно.
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