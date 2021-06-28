Сообщение о том, что собака в беде, спасатели получили рано утром 28 июня. Не теряя времени, ГСЧС-овцы поехали спасать животное.

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Как собаку достали из колодца

Собака упала в заброшенный колодец на территории частного жилого сектора на улице Орлиной Самарского района в Днепре. Животное находилось на глубине 2 метров и не имело шансов выбраться оттуда. Как она туда попала – пока загадка.

Один из спасателей с помощью трехколенной лестницы спустился на дно колодца. Он взял собаку на руки и поднял на поверхность. К счастью, она была невредимой, а ее жизни ничего не угрожает.



Спасатель спустился в колодец за собакой / Фото ГСЧС

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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