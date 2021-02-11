Спасают не только людей: в Днепре вытащили пса, который провалился под лед – что с ним сейчас
Иногда спасателям приходится приезжать на вызов, когда помощь нужна не людям, а четвероногим. Так произошло и на этот раз в Днепре.
Источник:ДСНС у Дніпропетровській області
11 февраля стало вторым днем рождения в жизни собаки. Немаленький пес провалился под лед в местном водоеме. Животное держалась на поверхности из последних сил.
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Чрезвычайники с помощью специального снаряжения и веревки подползли к четвероногому, который находился на расстоянии 10 метров от берега, и извлекли из ледяной воды, – рассказывают в пресс-службе ГСЧС.
Четвероногого вытерли сухим покрывалом и согрели в служебной машине.
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