Иногда спасателям приходится приезжать на вызов, когда помощь нужна не людям, а четвероногим. Так произошло и на этот раз в Днепре.

11 февраля стало вторым днем рождения в жизни собаки. Немаленький пес провалился под лед в местном водоеме. Животное держалась на поверхности из последних сил. Трогательная история Спас жизнь: на Львовщине парень достал из реки собаку в мешке Чрезвычайники с помощью специального снаряжения и веревки подползли к четвероногому, который находился на расстоянии 10 метров от берега, и извлекли из ледяной воды, – рассказывают в пресс-службе ГСЧС. Четвероногого вытерли сухим покрывалом и согрели в служебной машине. Начинаем утро с человеческого неравнодушия # Сегодня в 6:42 водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на ... Опубликовано Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области среде, 10 февраля 2021