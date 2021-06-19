В Днепре спасли 6 щенков – невероятное видео

В Днепре щенки упали в яму и не могли оттуда выбраться. Об инциденте спасателям сообщили неравнодушные граждане.

Работники ДСНС прибыли на место происшествия. Инцидент произошел на улице Игоря Клюева Чечеловское района Днепра.

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Освободили щенков спасатели

Работники ДСНС, которые приехали на вызов, выяснили, что щенки упали в глубокую яму и не могут выбраться. Спасатели спустились в углубление и вытащили животных. Там было 6 щенков.

Спасатели вытащили 6 щенков из ямы: смотрите видео ДСНС

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Кстати, в ДСНС рассказали, что жизни животных уже ничего не угрожает. Спасали щенков 4 работников службы.