В Днепре спасли 6 щенков – невероятное видео

19 июня 2021 , 08:26
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Источник:

ДСНС України

В Днепре щенки упали в яму и не могли оттуда выбраться. Об инциденте спасателям сообщили неравнодушные граждане.

Работники ДСНС прибыли на место происшествия. Инцидент произошел на улице Игоря Клюева Чечеловское района Днепра.

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Освободили щенков спасатели 

Работники ДСНС, которые приехали на вызов, выяснили, что щенки упали в глубокую яму и не могут выбраться. Спасатели спустились в углубление и вытащили животных. Там было 6 щенков.

Спасатели вытащили 6 щенков из ямы: смотрите видео ДСНС

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Кстати, в ДСНС рассказали, что жизни животных уже ничего не угрожает. Спасали щенков 4 работников службы.

Как уберечь питомца

Чтобы уберечь щенка в квартире или на улице специалисты советуют:
  • установить небольшие замки на кухонные шкафчики, которые размещены уровне пола;
  • поставить специальный детский барьер на верхней и нижней частях лестницы;
  • купить специальный домашний вольер соответствующего размера;
  • всегда закрывать крышку унитаза, чтобы собака не напился из него;
  • минимизировать контакт животного с ядовитыми для нее растениями, а также с химическими веществами;
  • убеждаться, что собака не сможет выпрыгнуть или выпасть из окна;
  • никогда не оставлять собаку в душной машине.
    Подробнее читайте здесь.

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Автор: Діана Квасневська