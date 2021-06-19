В Днепре спасли 6 щенков – невероятное видео

В Днепре щенки упали в яму и не могли оттуда выбраться. Об инциденте спасателям сообщили неравнодушные граждане.
Работники ДСНС прибыли на место происшествия. Инцидент произошел на улице Игоря Клюева Чечеловское района Днепра.
К теме Первые шаги собаки в новом доме: важные советы владельцу
Освободили щенков спасатели
Работники ДСНС, которые приехали на вызов, выяснили, что щенки упали в глубокую яму и не могут выбраться. Спасатели спустились в углубление и вытащили животных. Там было 6 щенков.
Спасатели вытащили 6 щенков из ямы: смотрите видео ДСНСПозаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina® , что станет отличной основой его ежедневного рациона
Кстати, в ДСНС рассказали, что жизни животных уже ничего не угрожает. Спасали щенков 4 работников службы.
Как уберечь питомцаЧтобы уберечь щенка в квартире или на улице специалисты советуют:
- установить небольшие замки на кухонные шкафчики, которые размещены уровне пола;
- поставить специальный детский барьер на верхней и нижней частях лестницы;
- купить специальный домашний вольер соответствующего размера;
- всегда закрывать крышку унитаза, чтобы собака не напился из него;
- минимизировать контакт животного с ядовитыми для нее растениями, а также с химическими веществами;
- убеждаться, что собака не сможет выпрыгнуть или выпасть из окна;
- никогда не оставлять собаку в душной машине.
Подробнее читайте здесь.
Интересно Как уберечь домашних животных от летней жары: советы столичных ветеринаров