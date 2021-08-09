День ветеринара в Украине: забавные фото врачей и хвостатых пациентов
Источник:24 канал
9 августа отмечают День работников ветеринарной медицины. Лечить животных – непростая работа и настоящее призвание, требующее невероятной любви к хвостатым.
Ветеринарный врач – очень старая профессия. Как только человек начал приручать животных, появилась необходимость их лечить. Известно, что в Древнем Египте и Древней Греции были институты гиппиатров – людей, которые лечили лошадей.
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А вот первая "современная" ветеринарная школа в мире появилась значительно позже. Ее открыли в 1761 году во Франции. Инициатором открытия стал король Людовик XV, которого тревожила высокая смертность скота. С тех пор лечение животных стало происходить через научный подход.
История праздника
Профессиональный праздник работников ветеринарной медицины в Украине отмечают с 2001 года. Этот день имеет целью почтить нелегкий, опасный и очень ответственный труд ветеринаров.
А мы хотим рассказать, почему ветеринар – лучшая профессия на свете. Только посмотрите на эти фотографии врачей и их очаровательных пациентов.
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