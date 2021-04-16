Бобер преодолел 2 километра и поселился на фасаде пожарной части
Неожиданного гостя нашли спасатели на здании пожарной части. Неизвестно как и зачем туда залез бобр, преодолев минимум 2 километра от ближайшего водоема.
Источник:ДСНС
Приключения бобра
Произошло это в поселке Белый Колодец Волчанского района Харьковской области. Спасатели просто заметили напуганного бобра на фасаде пожарного депо.
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Животное было очень испуганно, но не убегала от спасателей. Хотя на фоне раздавался лай собак, бобер не пытался забиться в какую-то нору или убежище.
Как животное прибилось к спасателям – неизвестно. Ближайший водоем находится в 2 километрах. Более того, пожаров вблизи, которые могли бы напугать беглеца, в те дни не было.
Спасатели поймали беднягу и отвезли в местный пруд. Там его успешно выпустили на свободу.
Как бобра выпустили на волю: смотрите видео
Бобры и суша
Бобер – большой грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Большие легкие и печень обеспечивают им такие запасы воздуха и артериальной крови, что под водой бобры могут оставаться 10 – 15 минут, проплывая за это время до 750 метров.
По поводу суши – несколько другая история. За пределами воды бобры довольно неуклюжи. Они медленные, ходят вразвалочку, опираются при этом на короткие передние и более длинные задние лапы. Но если они замечают опасность, бегом несутся к спасительной воде.
Бобры предпочитают селиться по берегам медленных рек, прудов и озер, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избегают широких и быстрых рек, а также водоемов, промерзающих зимой до дна.
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