Неожиданного гостя нашли спасатели на здании пожарной части. Неизвестно как и зачем туда залез бобр, преодолев минимум 2 километра от ближайшего водоема.

Приключения бобра

Произошло это в поселке Белый Колодец Волчанского района Харьковской области. Спасатели просто заметили напуганного бобра на фасаде пожарного депо.

Важно Дикие животные в опасности: людей в очередной раз просят не жечь сухую траву

Животное было очень испуганно, но не убегала от спасателей. Хотя на фоне раздавался лай собак, бобер не пытался забиться в какую-то нору или убежище.

Как животное прибилось к спасателям – неизвестно. Ближайший водоем находится в 2 километрах. Более того, пожаров вблизи, которые могли бы напугать беглеца, в те дни не было.

Спасатели поймали беднягу и отвезли в местный пруд. Там его успешно выпустили на свободу.

Как бобра выпустили на волю: смотрите видео

Бобры и суша

Бобер – большой грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Большие легкие и печень обеспечивают им такие запасы воздуха и артериальной крови, что под водой бобры могут оставаться 10 – 15 минут, проплывая за это время до 750 метров.

По поводу суши – несколько другая история. За пределами воды бобры довольно неуклюжи. Они медленные, ходят вразвалочку, опираются при этом на короткие передние и более длинные задние лапы. Но если они замечают опасность, бегом несутся к спасительной воде.

Бобры предпочитают селиться по берегам медленных рек, прудов и озер, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избегают широких и быстрых рек, а также водоемов, промерзающих зимой до дна.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.