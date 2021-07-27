Белка ворвалась в харьковский супермаркет и едва не парализовала его работу: видео
27 июля 2021 , 12:23Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Харьков 1654
Небольшое животное наделало настоящий переполох в одном из ТРЦ Харькова. Белка забежала в супермаркет начала бегать по торговому залу.
Когда белочка набегалась, то уселась на перила возле тележек для продуктов. Работникам не удавалось поймать белку самостоятельно.
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Белка в супермаркете
На помощь работникам пришли волонтеры. Они выловили животное с помощью сачка.Понять поведение животных иногда очень непросто. Но мы уверены, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четверолапым гурманам.
Затем белку посадили в клетку и отнесли в сосновый лес неподалеку ТРЦ. Там ее и выпустили. Волонтеры предполагают, что животное пришло к людям именно оттуда.
Посмотрите, как белочку выпускали в лес