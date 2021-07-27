Когда белочка набегалась, то уселась на перила возле тележек для продуктов. Работникам не удавалось поймать белку самостоятельно.
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Белка в супермаркете
На помощь работникам пришли волонтеры. Они выловили животное с помощью сачка.
Затем белку посадили в клетку и отнесли в сосновый лес неподалеку ТРЦ. Там ее и выпустили. Волонтеры предполагают, что животное пришло к людям именно оттуда.
Посмотрите, как белочку выпускали в лес