Собаки

Лучшие апортировочные игрушки для собак

Команда «апорт» означает, что собака должна взять какой-то предмет и принести его хозяину или дрессировщику. Для такой тренировки или игры используются апортировочные снаряды, которые подбираются по весу собаки.

Liker Мячик «Лайкер» с магнитами

Небольшой мячик из вспененной резины висит на прочном канатике с магнитом. Материал мяча мягкий, но очень прочный, не травмирует пасть собаки во время игры. Канат не скользит в руках и помогает далеко забрасывать игрушку. С этим мячом можно играть не только на улице, но и дома. Он мягкий, поэтому ничего не разобьет и не будет сильно шуметь, падая на пол.

Покусывая игрушку, собака прямо во время игры чистит зубы, полностью вонзая их в мяч. Яркая расцветка не даст потеряться изделию ни зимой в снегу, ни летом в траве. Игрушка не тонет, а грязь с нее отмывается обычной водой. Магнитная система позволяет прикрепить мяч к верхней одежде владельца для тренировки концентрации внимания питомца.

Достоинства:

Два магнита в комплекте;

Функциональность;

Абсолютная безопасность;

Подходит как для больших, так и для маленьких собак;

Высокая прочность.

Недостатки:

Сразу же покрывается следами от зубов.​

Beeztees «Кура» большая

Латексная игрушка в виде курицы с пищалкой — мягкая и имеет удобный для собак разных пород размер. Курица далеко и легко забрасывается в качестве апорта. Пищалка срабатывает при сжатии и подзадоривает животное во время игры. Игрушка выдерживает самое агрессивное обращение, не боится растягиваний, сильных укусов, и трепать ее можно сколько угодно.

Достоинства:

Прочная;

Удобно брать на прогулку;

Небольшой вес;

Отсутствие неприятного запаха;

Рифленая поверхность.

Недостатки:

Со временем перестает работать пищалка.

Гантель для собак Zogoflex Qwizl L

В эту прочную игрушку можно вставлять лакомство для привлечения питомца. Если собака сломает гантель, то производитель обещает однократно заменить ее совершенно бесплатно. Игрушка не тонет в воде, поэтому может использоваться даже на водоемах. Благодаря оранжевой расцветке ее видно издалека.

Достоинства:

Отсутствие токсичных веществ в пластике;

Не травмирует пасть;

Устойчива к прокусам;

Яркий цвет;

Удобный размер.

Недостатки:

Сильная бойцовская собака быстро ее разгрызет.

Doog The sticks Elwood

Стильная и интересная игрушка для различных игр с собакой, в том числе на воде, имитирует деревяшку. При этом она безопасна, легко моется и долго не теряет свой внешний вид.

На игрушке есть флуоресцентные браслеты, которые помогают найти ее даже в сумерках. У палки удобная длина, она довольно увесистая, поэтому ее легко кидать. В воде The sticks Elwood не тонет.

Достоинства:

Современный дизайн;

Удобная веревка;

Качественная термопластичная резина;

Хорошо держится на воде;

Демократичная цена.

Недостатки: