10 класних іграшок для собаки
Собаки
Источник:Vyboroved
Лучшие апортировочные игрушки для собак
Команда «апорт» означает, что собака должна взять какой-то предмет и принести его хозяину или дрессировщику. Для такой тренировки или игры используются апортировочные снаряды, которые подбираются по весу собаки.
Liker Мячик «Лайкер» с магнитами
Небольшой мячик из вспененной резины висит на прочном канатике с магнитом. Материал мяча мягкий, но очень прочный, не травмирует пасть собаки во время игры. Канат не скользит в руках и помогает далеко забрасывать игрушку. С этим мячом можно играть не только на улице, но и дома. Он мягкий, поэтому ничего не разобьет и не будет сильно шуметь, падая на пол.
Покусывая игрушку, собака прямо во время игры чистит зубы, полностью вонзая их в мяч. Яркая расцветка не даст потеряться изделию ни зимой в снегу, ни летом в траве. Игрушка не тонет, а грязь с нее отмывается обычной водой. Магнитная система позволяет прикрепить мяч к верхней одежде владельца для тренировки концентрации внимания питомца.
Достоинства:
- Два магнита в комплекте;
- Функциональность;
- Абсолютная безопасность;
- Подходит как для больших, так и для маленьких собак;
- Высокая прочность.
Недостатки:
- Сразу же покрывается следами от зубов.
Beeztees «Кура» большая
Латексная игрушка в виде курицы с пищалкой — мягкая и имеет удобный для собак разных пород размер. Курица далеко и легко забрасывается в качестве апорта. Пищалка срабатывает при сжатии и подзадоривает животное во время игры. Игрушка выдерживает самое агрессивное обращение, не боится растягиваний, сильных укусов, и трепать ее можно сколько угодно.
Достоинства:
- Прочная;
- Удобно брать на прогулку;
- Небольшой вес;
- Отсутствие неприятного запаха;
- Рифленая поверхность.
Недостатки:
- Со временем перестает работать пищалка.
Гантель для собак Zogoflex Qwizl L
В эту прочную игрушку можно вставлять лакомство для привлечения питомца. Если собака сломает гантель, то производитель обещает однократно заменить ее совершенно бесплатно. Игрушка не тонет в воде, поэтому может использоваться даже на водоемах. Благодаря оранжевой расцветке ее видно издалека.
Достоинства:
- Отсутствие токсичных веществ в пластике;
- Не травмирует пасть;
- Устойчива к прокусам;
- Яркий цвет;
- Удобный размер.
Недостатки:
- Сильная бойцовская собака быстро ее разгрызет.
Doog The sticks Elwood
Стильная и интересная игрушка для различных игр с собакой, в том числе на воде, имитирует деревяшку. При этом она безопасна, легко моется и долго не теряет свой внешний вид.
На игрушке есть флуоресцентные браслеты, которые помогают найти ее даже в сумерках. У палки удобная длина, она довольно увесистая, поэтому ее легко кидать. В воде The sticks Elwood не тонет.
Достоинства:
- Современный дизайн;
- Удобная веревка;
- Качественная термопластичная резина;
- Хорошо держится на воде;
- Демократичная цена.
Недостатки:
- Собака может отгрызать выступающие детали.
Подробнее: https://vyboroved.ru/reyting/luchshie-igrushki-dlya-sobak
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