Пухнаста підтримка: власники собак менше стикаються з депресією на фоні пандемії

Чотирилапі друзі часто покращують настрій та завжди будуть поряд зі своїм господарем. Ці позитивні якості песиків виявились не тільки приємними, але і корисними – нове дослідження показало, що собаки покращують психічне здоров’я власників під час пандемії коронавірусу.

Про те, що песики можуть допомогти впоратися з пандемічною депресією, написав доктор Франсуа Мартін з Nestle Purina Research. Науковець дослідив понад 1,5 тисячі американців, у яких є собаки.

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Тварини, згідно з новим дослідженням, збільшили соціальну підтримку під час пандемії COVID-19, підживлюючи дружбу зі своїм господарем.

Власники собак повідомили, що мають значно більше соціальної підтримки, ніж ті, у кого немає собак, і їхні показники депресії також були нижчими, ніж у людей без домашніх улюбленців,

– зазначив Мартін.

Експеримент показав, що володіння собакою забезпечило людям сильніше відчуття соціальної підтримки, що, своєю чергою, могло допомогти загасити деякі негативні психологічні наслідки, спричинені COVID-19.

Прогулянка із собакою зменшує стрес

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Дослідження показали, що власники собак мали значно більше позитивне ставлення до своїх вихованців і прихильність до них. Тому вигул песика міг не тільки покращити настрій, але і допомогти зняти стрес.

Вигул собаки під час ізоляції, можливо, полегшив стресові фактори та спонукав до більшої кількості прогулянок,

– сказав Мартін.

Однак вчені зазначили, що володіння домашніми тваринами під час пандемії COVID-19 могло негативно вплинути на людей через обмежену доступність ресурсів – власники буквально не мали коштів доглядати за своїми улюбленцями.

Прогулянка із собакою зменшує стрес / Фото Unsplash

Пухнастики допомагають у важкі часи

Дослідження показало, що різні види домашніх тварин можуть мати різний вплив на психіку людини, тому автори експерименту залучили до нього лише собак.

Власники собак під час пандемії мали значно менше ознак депресії, ніж ті, хто не має домашніх тварин. Наша робота доповнює корпус наукової літератури, яка демонструє, що домашні собаки можуть позитивно сприяти щастю власників у важкі часи,

– зазначив вчений.

Майбутні дослідження, за словами команди, будуть зосереджені на людей з низькою та помірною соціальною підтримкою та включатимуть власників із різним рівнем прихильності до собак.

Собаки підтримують власників / Фото Unsplash