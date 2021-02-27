Птаха, яка не вміє ходити: цікаві факти про чорного стрижа

Чорний стриж усе життя проводить у польоті. Його короткі лапки не пристосовані до будь-якого виду руху. Зате своїми надміцними кінцівками, як гачком, стриж здатен зачепитися за найменший виступ на вертикальній поверхні.

Чорні чижі прекрасно пристосовані до природного середовища проживання, а тривалість їхнього життя становить чверть століття, а іноді й більше.

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Як виглядає стриж

Відносно невеликий чорний стриж є надзвичайно цікавою птахою. Він належить до роду стрижів і сімейства серпокрильців. Багатьом ці птахи відомі під назвою баштовий стриж.

Своєю формою стрижі нагадують ластівок. На горлі й підборідді добре проглядається округла пляма білуватого кольору. Очі та дзьоб темного кольору, а лапи характеризуються світло-бурим фарбуванням.



Чорні стрижі ззовні нагадують ластівок / Фото Getty Images

Особливістю молодих птахів є світліший відтінок пір'я з брудно-білою облямівкою. У літній період оперення здатне сильно вигоряти, тому зовнішній вигляд стрижів стає менш показним.

Цікаві факти про стрижів

Чорний стриж є єдиною птахою, яка здатна харчуватися, пити, спаровуватися і навіть спати під час польоту . Він може проводити у повітрі кілька років і не сідати на поверхню землі.

. Він може проводити у повітрі кілька років і не сідати на поверхню землі. Спочатку основним місцем проживання стрижів були гірські місцевості, які поросли густими лісами. Однак зараз ці птахи все частіше поселяються неподалік людських осель і водойм.

Стрижі абсолютно не вміють ходити. За допомогою коротких і дуже сильних лап, ці птиці легко чіпляються за будь-які шорсткі поверхні на вертикальних стінах або скелях.



Стрижі можуть зачепитися майже за будь-яку вертикальну поверхню / Фото Getty Images

Вони відносяться до тих небагатьох птахів, які здатні знищувати величезну кількість шкідників, зокрема, тополеву міль і комарів.

У дикій природі в чорних стрижів практично немає ворогів. Однак вони потерпають від порожнинних кліщів, які здатні викликати досить серйозні захворювання у птахів.

Пташенята здатні впадати у своєрідне заціпеніння, яке супроводжується зниженням температури тіла й уповільненим дихання. Таким чином накопичені жирові запаси дозволяють їм відносно легко витримувати тижневе голодування. Коли батьки повертаються, пташенята виходять зі стану вимушеної сплячки, і в результаті посиленого харчування, дуже швидко набирають втрачену масу тіла.



Пташенята здатні впадати в стан анабіозу / Фото Getty Images

В процесі вирощування потомства самець за раз здатний принести у дзьобі приблизно тисячу комах .

. Дорослі стрижі можуть втрачати третину своєї ваги абсолютно без шкоди для здоров'я і з повним збереженням рухової активності.

Молоді птахи в осінній період відправляються на зимівлю в теплі країни і залишаються там приблизно на 3 роки. Досягнувши статевої зрілості, стрижі повертаються на місця гніздування, де і виводять власне потомство.

Чорні стрижі – найшвидші та дуже витривалі птахи. Середня швидкість польоту може досягати 120 кілометрів на годину, що майже вдвічі перевищує швидкість польоту ластівки.



Стрижі можуть літати зі швидкістю 120 кілометрів на годину / Фото Getty Images