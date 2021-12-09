Професійні танцюристи балету зробили світлини із собаками: вражаючі кадри

Фотографи Келлі Пратт та Ієн Крейдич створили проєкт "Dancers&Dogs". Згідно із задумом, на їх світлинах мали бути професійні балерини та собаки.

Чоловік та дружина – Ієн Крейдич та Келлі Пратт займаються фотографуванням балету та разом з танцюристами їздять по США.

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Спочатку задум робити світлини балерин із собаками здався дивним та безглуздим. Проте, коли вони сфотографували свій перший дует, Келлі та Ян закохалися у концепцію. Тоді вони й запустили проєкт "Dancers&Dogs", який охопив понад 100 танцюристів та 100 собак.

Дивіться відео: як роблять світлини

"Проєкт показує більш безтурботну, людську сторону танцюристів. Йдеться не про досконалість, а про те, щоб жити в цей момент і відчувати радість. Тому що собакам все одно, який у вас арабеск чи фуете. Вони просто люблять вас такими, якими ви є", – повідомили Келлі Пратт і Ян Крейдич.

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Дивіться фото собак із інстаграм:

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