У притулку "Домажир" трагічно помер 16-річний ведмідь Сірко

У притулку для ведмедів "Домажир" стало відомо про трагічну втрату. Там помер 16-річний ведмідь Сірко.

У притулку з великим сумом повідомили, що ведмедя Сірка більше немає з нами. У нього помітили збільшення слиновиділення та одразу його перевірили під анестезією.

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Ведмідь жив у притулку з 2021 року

Під час огляду було виявлено довгу гілку, яка пошкодила йому язик, стравохід і дихальні шляхи. Гілку було успішно видалено, але травми були надто важкими. Ведмідь не прокинувся після анестезії.

У притулку розповіли, що Сірко прибув до них у червні 2021 року разом із ведмедицею Рутою та Андором. До цього вони жили при готелі – ресторанному комплексі у Львівській області. Після закриття готелю, власник добровільно погодився передати ведмедів.

З моменту прибуття у притулок Сірко проживав із ведмедицею Рутою, і разом їм було весело. 16-річний ведмідь любив плавати та всі свої смаколики, але найбільше любив арахіс,

– мовиться в повідомленні.