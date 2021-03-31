У Дніпропетровській області рятувальники виїхали на гасіння пожежі сухої трави. У палаючому чагарнику пожежники побачили маленьке совеня.

Пожежа сухостою, яка, на жаль, навесні є звичним явищем, сталася біля села Лобойківка, Петриківського району. Хтось займався спалюванням трави, що категорично заборонено.

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Як врятували совеня

Під час гасіння вогню рятувальники помітили в чагарниках мале совеня. Пожежники дістали його з пастки. Виявилося, що крила пташеняти пошкоджені полум'ям.

Рятувальники забрали маля до себе у пожежно-рятувальну частину. Перш ніж воно повернеться на волю і зможе літати, мусить пройти лікування.



Вогонь попік маляті крила / Фото ДСНС

Рятувальники закликають бути гуманними. Випалювання сухої трави – це прояв егоїзму та безсердечності до живих створінь. Вони живуть разом з нами і мають таке ж право на існування, як і кожен із нас!

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