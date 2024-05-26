Не дочекався господаря з полону: помер собака захисника "Азовсталі"

Собака на прізвисько Рем не зміг дочекатися свого господаря з російського полону. Його історію розповіли в зоозахисній організації UAnimals.

Стан здоров'я пса почав погіршуватися після того, як захисники "Азовсталі" покинули територію заводу. На жаль, вдень, 26 травня, повідомили про смерть улюбленця бійця.

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Чутлива історія собаки

UAnimals пише, що Рем став частиною родини та вихованцем Сергія ще цуценям – собаці на той момент був тільки один місяць. Відтоді вони проводили багато часу разом, зокрема полюбляли прогулювалися лісом.

В організації розповіли, що пес мав здібність передбачати повернення свого власника додому. Про це розповіла мама бійця Галина.

Рем розумів команду "привіт" і завжди давав праву лапу. Цього його навчив Сергій. І ще Рем любив цілувати всіх нас,

– розповіла вона.

Зазначається, що початок повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року змусив домашнього улюбленця сильно тривожитися. Тоді Рем уперше побачив полум’я вибухів і густий чорний дим після ударів.

На той час Сергій перебував у Польщі, однак за першої можливості повернувся до Києва. Після кількох тижнів у столиці хлопець вирушив до побратимів в оточений російськими загарбниками Маріуполь.

Рем помер, не дочекавшись господаря з полону / Фото UAnimals

Вже 20 травня 2022 року захисники "Азовсталі", виконуючи наказ, покинули територію заводу і потрапили у полон. Водночас стан здоров’я пса почав погіршуватися, тварина втрачала шерсть.

Зрештою собака, на жаль, не зміг дочекатися повернення Сергія з полону. "Рем помер і більше не чекає Сергія вдома", – повідомила організація.