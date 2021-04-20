10 класних і корисних іграшок для собаки

Джерело:Vyboroved
Собаки потребують активності, ігор і чогось, що можна гризти. Аби у пащі улюбленця не опинилися улюблені туфлі та меблі, господарям необхідно не забувати поповнювати "іграшковий арсенал" собаки.
Пропонуємо підбірку класних і корисних іграшок для собак, які розважать і вашого чотирилапого, і вас. У списку є іграшки для чистки зубів, апортувальні і звичайні текстильні.
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Команда "апорт" означає, що собака повинен взяти якийсь предмет і принести його хазяїну. Для такого тренування або гри використовуються апортувальні снаряди, які підбираються за вагою собаки.
Невеликий м'ячик зі спіненої ґуми висить на канаті з магнітом. Матеріал м'яча м'який, але дуже міцний, не травмує пащу собаки під час гри. Канат не ковзає в руках і допомагає далеко закидати іграшку. З цим м'ячем можна грати не тільки на вулиці, але і вдома. Він м'який, тому нічого не розіб'є і не буде сильно шуміти, падаючи на підлогу.
Магніти вшиті для зручності хазяїна / e-zoo
Собака прямо під час гри чистить зуби, повністю впиваючись ними в м'яч. Яскраве забарвлення не дасть загубитися іграшці ні взимку в снігу, ні влітку в траві. Іграшка не тоне, а бруд з неї відмивається звичайною водою. Магнітна система дозволяє прикріпити м'яч до верхнього одягу власника для тренування концентрації уваги вихованця.
Переваги:
Недоліки:
Так би мовити, класична класика серед іграшок. Латексна іграшка у вигляді курки з пищалкою – м'яка і має зручний для собак різних порід розмір. Курка далеко і легко закидається в якості апорту. Пищалка спрацьовує при стисненні і підбадьорює тварину під час гри. Іграшка витримує агресивне поводження, не боїться розтягування, сильних укусів, і тріпати її можна скільки завгодно.
Одна з найпопулярніших іграшок для собак / Vyboroved
Переваги:
Недоліки:
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У цю міцну іграшку можна вставляти ласощі для привернення уваги вихованця. Іграшка не тоне у воді, тому може використовуватися навіть на водоймах. Завдяки помаранчевому забарвленню її видно здалеку.
Переваги:
Недоліки:
Всередину можна покласти ласощі / Vyboroved
Стильна і цікава іграшка для різних ігор з собакою, зокрема і на воді, що імітує палицю. При цьому вона безпечна, легко миється і довго не втрачає свій зовнішній вигляд.
На іграшці є флуоресцентні браслети, які допомагають знайти її навіть в сутінках. У палиці зручна довжина, її легко кидати. У воді The sticks Elwood не тоне.
Кожна з паличок має свій стильний дизайн / amazon.com
Переваги:
Недоліки:
Цуценятам потрібна улюблена іграшка, з якою можна не тільки грати, але і спати. Текстиль можна часто прати, та й собаки дуже люблять тріпати такі речі.
Милий текстильний їжачок дозволить собаці реалізувати свій мисливський інстинкт. Його форма продумана з урахуванням будови щелепи тварини. З їжачком улюбленець може не тільки грати, але і спати на ньому. В іграшку вбудована пищалка, яка спрацьовує тільки при активному натисканні. Зроблений їжак з якісного плюшу, який витримує багаторазові прання і активне використання.
Переваги:
Недоліки:
Вушка і ніс їжачка надійно пришиті, тому собака нічого не відкусить.
Їжак годиться і в ролі подушки / Vyboroved
Канатний м'яч з довгою мотузкою знімає нервове напруження у собаки, очищає зуби і масажує ясна. Його можна використовувати для різних занять: апорту, тренувань, перетягування.
М'яч випускається в декількох розмірах і підбирається відповідно до породи собаки. Виріб добре переносить прання у машинці, а ось при активному смиканні на ньому починають стирчати нитки.
Канат підбирають індивідуально за породою і розміром собаки / zoo.shopik
Переваги:
Недоліки:
Плюшева білка літає завдяки спеціальному кільцю. Її можна перетягувати, використовувати при дресируванні і апорті, а також просто для активних ігор з собакою.
Тварина може гризти іграшку, розвиваючи щелепу, тріпати її і приносити в зубах. Білка дуже зносостійка і витримує будь-які ігри. Реалістичне звірятко пробуджує в собаці мисливський інстинкт і привертає її увагу.
Білка-фрісбі / Vyboroved
Переваги:
Недоліки:
Такі вироби забезпечують гігієну пащі собаки і при цьому служать їй іграшкою. Рекомендується вибирати товар тільки відомих брендів, бо неякісний виріб може виявитися небезпечним для здоров'я домашнього улюбленця.
Охолоджувальну гантель з щільної ґуми можна заповнити водою і заморозити. Це дозволить полегшити період прорізування зубів у цуценяти. Іграшка виготовлена з нетоксичних матеріалів, але її не можна залишати тварині на поживу. Вона дуже м'яка, не травмує пащу і добре очищає зуби, при цьому стійка до сильних укусів.
Переваги:
Недоліки:
Гантель можна наповнити водою / 4lapy
Безпечна іграшка навіть при випадковому ковтанні не завдасть жодної шкоди. При контакті з шлунковим соком матеріал перетворитися в желе, тому іграшкову кістку безпечно давати навіть маленьким цуценятам. Втім, все ж рекомендується не дозволяти тварині повністю з'їдати іграшку.
Повністю віддавати кісточку собаці не рекомендовано
Кісточки ароматизовані і мають 4 смаки: злаки, курка, яловичина і шинка. Вони повністю задовольняють потребу вихованця в жуванні і навіть заспокоюють його.
Переваги:
Недоліки:
Тренажер для щелеп собак може використовуватися для дресирування, плавання і перетягування, максимально ефективно тренуючи хватку. Кільце досить товсте і м'яке, тому не завдає тварині дискомфортних відчуттів. Снаряд легкий: навіть при тривалих тренуваннях не втомлюється ні собака, ні її господар.
Кільце підбирається під розмір і породу собаки / shinshilka.ua
Переваги:
Недоліки: