Їдять з рук: під Одесою живуть лисиці, які зовсім не бояться людей – ексклюзивні фото, відео

На Одещині у селі Фонтанка на пляжі живуть лисиці, які зовсім не бояться людей. Тварини охоче йдуть на контакт, проте зоологи мають застереження щодо такої "дружби".

Лисиці оселились на пляжі пів року тому та дуже звикли до людей. Останні їх годують з рук та навіть фотографують.

До теми Як полегшити стрес в улюбленця через поїздку чи розлуку з господарем

Лисиці зовсім не бояться людей

Лисиці живуть на штучних пляжах Фонтанки, що орієнтовно за 20 кілометрів від Одеси. Вони оселились просто посеред каміння, яким укріпили берег від хвиль. Їх годують люди, а також вони в пошуках їжі навідуються в місцеві заклади.

В Одесі лисиці їдять фактично з рук / Фото Геннадія Голубіва

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Лисиці з радістю контактують з людьми: дивіться відео Геннадія Голубіва

Зоологи застерігають людей від такої "дружби"

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповів, що в Україні дійсно збільшується популяція лисиць. Тварин помічали на Дачі Ковалевського, в Лузанівці, Крижанівці та інших довколишніх селах Одещини. Вони не завдають особливих незручностей людям.

Однак, якщо виходити з інтересів самої лисиці, краще не намагатися з нею подружитися, не підгодовувати її. Дикому звіру ми таким чином робимо ведмежу послугу,

– розповів зоолог.

Аргументував думку тим, що це дуже пластичний, розумний і хитрий вид. Лисиці звикають до різних умов та завжди знайдуть собі їжу самотужки.

"Привчати її до контакту з людьми недобре", – каже Ігор Бєляков.

Під Одесою живуть "ручні" лисиці: дивіться карту

Що варто знати про лисиць В Україні руді лисиці живуть по всій території.

Вони, хоч і належать до типових хижаків, їдять різноманітну їжу – понад 400 видів тварин, не враховуючи кількох десятків видів рослин.

Ба більше, для тварин характерні інфекційні захворювання – сказ, чума, зуднева короста.

Джерело: В Україні руді лисиці живуть по всій території.Вони, хоч і належать до типових хижаків, їдять різноманітну їжу – понад 400 видів тварин, не враховуючи кількох десятків видів рослин.Ба більше, для тварин характерні інфекційні захворювання – сказ, чума, зуднева короста.Джерело: Вікіпедія

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попереджають , що у контактний спосіб від заражених лисиць людина може інфікуватись сказом.

Читайте також Черевички для пінгвіна: навіщо американський зоопарк зробив птаху подарунок