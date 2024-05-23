На аукціоні продали пташине перо за понад 28 тисяч доларів: в чому його унікальність

На аукціоні продали одне перо новозеландського птаха гуя за рекордні за 28 417 доларів США. Нині цей птах вважається вимерлим.

Про це йдеться у повідомленні новозеландського аукціонного дому Webb's Auction House. Чим же особливий цей птах, розповідаємо далі.

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На аукціоні продали перо гуя за понад 28 тисяч доларів

На аукціоні початкова ціна за перо була затьмарена – 3 000 доларів, оскільки вона досягла нового рекорду, перевищивши попередню ціну за перо того ж птаха на 450%.

Лія Морріс, керівник відділу декоративного мистецтва Webb's, підтвердила, що продана пір'їна була "в чудовому стані".



Перо нині вимерлого новозеландського птаха гуя / Фото Webb's

Лише ліцензовані колекціонери можуть придбати перо, яке заборонено вивозити з Нової Зеландії без попереднього дозволу Міністерства культури і спадщини.

Що такого особливого у цій пір'їні?

У культурі маорі птах гуя має священне значення, його пір'я символізує статус і часто використовується як головний убір вождями та їхніми сім'ями. Цим пір'ям також обмінювалися як подарунками або продавали в громаді.



Опудала гуй, виставлені в Берлінському музеї природної історії / Фото Вікіпедії

У Новій Зеландії гуї були маленькими мелодійними птахами, відомими своїм приголомшливим оперенням, прикрашеним характерним білим кінчиком. На жаль, цей вид привернув увагу колекціонерів і торговців, що зрештою призвело до його вимирання, оскільки той став популярним товаром серед новоприбулих до регіону.

Останнє підтверджене спостереження птаха було зафіксовано в 1907 році, але непідтверджені спостереження з'явилися ще через 20 – 30 років після цього.