Перегони з дельфінами: рибалки під Одесою зняли неймовірне відео

Морські тварини підпливли дуже близько до рибацького човна й вирішили погратися з ним. Рибалкам вдалося зафільмувати цей чудовий момент.

Дельфіни вирішили порозважатися та спробувати свої сили у перегонах з моторним човном. Морські тварини зуміли перегнати човен, а заодно – потішити рибалок, що сиділи в ньому.

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Дельфінів побачили у морі неподалік популярного курорту Росєйка, що в Одеській області.

На відео вдалося зафільмувати 3 тварин. Дельфіни час від часу вистрибували з води, іноді – навіть усі разом, немов показували шоу. Вони зовсім не боялися звуку мотору та вигуків людей.

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Краса!, – коментує автор відео.

Погляньте на перегони з дельфінами тут