Охоронець в Одесі рятує пташку від спеки, поливаючи її водою: щемливе відео

В Одесі панує страшна спека у понад +30 градусів. Від неї потерпають не лише люди, а й бездомні тварини.

Так, один із небайдужих чоловіків вирішив порятувати пташку, яка змучилася від задухи. Відповідний момент зняли очевидці і поширили мережею.

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Охоронець врятував пташку

Милосердний випадок стався в одеській Аркадії. Чоловік у затінку тримає крихітну пташку на руці і охолоджує її своїми помахами. До того він ледь полив її водичкою, намагаючись привести до тями.

Очевидці зазначають: нічого милішого за такий порятунок ви цього дня не побачите.

Чоловік поливає водою пташку, якій стало зле у спеку: дивіться відео

Вражає та турбота, з якою чоловік обережно поливає пташку водичкою. Він черпає декілька крапель зі стаканчика поруч і ледве оприскує мале створіння.

Пам'ятайте: гуманне і турботливе ставлення до тварин, які не мають оселі – один із найкращих проявів милосердя! Піклуйтеся про тих, хто не може допомогти собі сам.

Як допомогти тваринам у спеку

Якщо ви бачите порожні миски для бездомних тварин, які розставлені поруч із будівлями, не лінуйтеся і наповніть їх водою.

Якщо ж таких мисок немає, благородний вчинок – поставити їх і забезпечити тваринок життєво необхідною водою.

Якщо ви помітили, що тваринці на вулиці стало зле, сприсніть її водою. Холодною водою фахівці радять промочувати зони, де найбільші судини – шию, внутрішню сторону лапок та живіт.

У жодному разі не залишайте тварину в зачиненому автомобілі, навіть якщо в ньому відриті вікна.

Деякі власники повністю стрижуть свого улюбленця у спеку. Ветеринари не рекомендують так робити, адже шерсть виконує функцію терморегулятора та захищає від перегріву.

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Як врятувати домашніх улюбленців від спеки / Інфографіка 24 каналу