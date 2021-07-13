Охоронець в Одесі рятує пташку від спеки, поливаючи її водою: щемливе відео
Джерело:телеграм-канал "Одесса INFO"
В Одесі панує страшна спека у понад +30 градусів. Від неї потерпають не лише люди, а й бездомні тварини.
Так, один із небайдужих чоловіків вирішив порятувати пташку, яка змучилася від задухи. Відповідний момент зняли очевидці і поширили мережею.
Цікаво Кішки п'ють недостатньо води: як допомогти їх організму з Purina®
Охоронець врятував пташку
Милосердний випадок стався в одеській Аркадії. Чоловік у затінку тримає крихітну пташку на руці і охолоджує її своїми помахами. До того він ледь полив її водичкою, намагаючись привести до тями.
Очевидці зазначають: нічого милішого за такий порятунок ви цього дня не побачите.
Чоловік поливає водою пташку, якій стало зле у спеку: дивіться відео
Вражає та турбота, з якою чоловік обережно поливає пташку водичкою. Він черпає декілька крапель зі стаканчика поруч і ледве оприскує мале створіння.
Пам'ятайте: гуманне і турботливе ставлення до тварин, які не мають оселі – один із найкращих проявів милосердя! Піклуйтеся про тих, хто не може допомогти собі сам.
Як допомогти тваринам у спеку
- Якщо ви бачите порожні миски для бездомних тварин, які розставлені поруч із будівлями, не лінуйтеся і наповніть їх водою.
- Якщо ж таких мисок немає, благородний вчинок – поставити їх і забезпечити тваринок життєво необхідною водою.
- Якщо ви помітили, що тваринці на вулиці стало зле, сприсніть її водою. Холодною водою фахівці радять промочувати зони, де найбільші судини – шию, внутрішню сторону лапок та живіт.
- У жодному разі не залишайте тварину в зачиненому автомобілі, навіть якщо в ньому відриті вікна.
- Деякі власники повністю стрижуть свого улюбленця у спеку. Ветеринари не рекомендують так робити, адже шерсть виконує функцію терморегулятора та захищає від перегріву.
Більше порад тут Як захистити домашніх улюбленців від спеки: поради ветеринара
Як врятувати домашніх улюбленців від спеки / Інфографіка 24 каналу