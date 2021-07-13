Так, один із небайдужих чоловіків вирішив порятувати пташку, яка змучилася від задухи. Відповідний момент зняли очевидці і поширили мережею.

Цікаво Кішки п'ють недостатньо води: як допомогти їх організму з Purina®

Охоронець врятував пташку

Милосердний випадок стався в одеській Аркадії. Чоловік у затінку тримає крихітну пташку на руці і охолоджує її своїми помахами. До того він ледь полив її водичкою, намагаючись привести до тями.

Очевидці зазначають: нічого милішого за такий порятунок ви цього дня не побачите.

Чоловік поливає водою пташку, якій стало зле у спеку: дивіться відео

Вражає та турбота, з якою чоловік обережно поливає пташку водичкою. Він черпає декілька крапель зі стаканчика поруч і ледве оприскує мале створіння.

Пам'ятайте: гуманне і турботливе ставлення до тварин, які не мають оселі – один із найкращих проявів милосердя! Піклуйтеся про тих, хто не може допомогти собі сам.

Як допомогти тваринам у спеку

Якщо ви бачите порожні миски для бездомних тварин, які розставлені поруч із будівлями, не лінуйтеся і наповніть їх водою.

Якщо ж таких мисок немає, благородний вчинок – поставити їх і забезпечити тваринок життєво необхідною водою.

Якщо ви помітили, що тваринці на вулиці стало зле, сприсніть її водою. Холодною водою фахівці радять промочувати зони, де найбільші судини – шию, внутрішню сторону лапок та живіт.

У жодному разі не залишайте тварину в зачиненому автомобілі, навіть якщо в ньому відриті вікна.

Деякі власники повністю стрижуть свого улюбленця у спеку. Ветеринари не рекомендують так робити, адже шерсть виконує функцію терморегулятора та захищає від перегріву.

Більше порад тут Як захистити домашніх улюбленців від спеки: поради ветеринара



Як врятувати домашніх улюбленців від спеки / Інфографіка 24 каналу

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.