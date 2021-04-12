В Одеському зоопарку народилось верблюжатко: милі фото

У родині двогорбих верблюдів-бактріанів 9 квітня народився малюк. Як повідомили в Одеському зоопарку, він почувається добре та проявляє цікавість до навколишнього середовища.

Дитинча наразі не відходить від мами, але вже впевнено стоїть на ногах. Наглядачі зоопарку зазначають, що він має "грайливий характер".

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Що кажуть в зоопарку

Як розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, пологи пройшли добре і навіть не знадобилася допомога співробітників зоопарку. Малюк – міцний і відразу став на ноги.

Зараз він разом з мамою перебуває в окремому вольєрі. Його можна побачити, коли він виходить з будиночка. Через кілька днів випустимо їх у загальний вольєр до тата,

– зазначив він.



Верблюжатко в Одеському зоопарку / Фото "Думская"

Він додав цікавий факт, що самці так само ніжно ставляться до свого потомства, як і верблюди-мами. Але новоспечені татусі стають агресивнішими до людей, щоб захистити малюка.

Маленьке верблюденя поки що не має імені. Традиційно цю місію віддають одеситам. Трохи згодом цьому дитинча та іншим новонародженим звіряткам у зоопарку оберуть імена у межах конкурсу "Дай ім'я малюку – 2021".

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Верблюжатко в Одеському зоопарку / Фото "Думская"