В Одеському зоопарку народилось верблюжатко: милі фото
У родині двогорбих верблюдів-бактріанів 9 квітня народився малюк. Як повідомили в Одеському зоопарку, він почувається добре та проявляє цікавість до навколишнього середовища.
Джерело:"Думская"
Дитинча наразі не відходить від мами, але вже впевнено стоїть на ногах. Наглядачі зоопарку зазначають, що він має "грайливий характер".
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Що кажуть в зоопарку
Як розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, пологи пройшли добре і навіть не знадобилася допомога співробітників зоопарку. Малюк – міцний і відразу став на ноги.
Зараз він разом з мамою перебуває в окремому вольєрі. Його можна побачити, коли він виходить з будиночка. Через кілька днів випустимо їх у загальний вольєр до тата,
– зазначив він.
Верблюжатко в Одеському зоопарку / Фото "Думская"
Він додав цікавий факт, що самці так само ніжно ставляться до свого потомства, як і верблюди-мами. Але новоспечені татусі стають агресивнішими до людей, щоб захистити малюка.
Маленьке верблюденя поки що не має імені. Традиційно цю місію віддають одеситам. Трохи згодом цьому дитинча та іншим новонародженим звіряткам у зоопарку оберуть імена у межах конкурсу "Дай ім'я малюку – 2021".
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Верблюжатко в Одеському зоопарку / Фото "Думская"
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