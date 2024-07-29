У Чорнобилі знайшли істоту, яка анітрохи не постраждала від радіації: про кого мовиться

Після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції навколо станції та міста Прип'ять була встановлена сувора зона відчуження. Викид радіоактивних матеріалів призвів до небезпечних рівнів іонізуючого випромінювання, що становить значний ризик мутацій, раку та смерті для місцевих організмів.

Але тепер учені вважають, що це торкнулося далеко не всіх. Нове дослідження показало, що черв'яки в Зоні відчуження живуть без жодного радіаційного пошкодження.

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Нематоди, зібрані в Чорнобилі, стійкі до радіації

У нещодавньому дослідженні, проведеному командою з Нью-Йоркського університету, науковці зосередилися на нематодах, зібраних у Чорнобильській зоні. Вчені спостерігали за крихітними круглими черв'яками і виявили, що на них не впливає радіація, присутня в їхньому середовищі, попри потенційну небезпеку, яку становить їхнє середовище проживання.

Нематоди можуть бути неймовірно витривалими: вони здатні прокинутися через тисячі років після перебування у вічній мерзлоті.

Їх називають ідеальними модельними організмами завдяки простим геномам і короткій тривалості життя. Це дозволяє вченим вивчати кілька поколінь за короткий проміжок часу, що робить їх цінними об'єктами для вивчення біологічного розвитку, репарації ДНК та реакції на токсини, кажуть експерти.

Як проводили дослідження?

Вчені звернули увагу на вид нематод Oschieus tipulae, який зазвичай мешкає у ґрунтових біотопах. Оснащена лічильниками Гейгера і захисними костюмами, команда зібрала зразки з гниючих фруктів, листового опаду і ґрунту. Згодом близько 300 зібраних черв'яків були культивовані в лабораторних умовах, а 15 зразків були відібрані для секвенування геному.



Нематоди, зібрані в Чорнобильській зоні відчуження, стійкі до радіації / Фото Sophia Tintori

Далі команда порівняла секвеновані геноми з геномами 5 зразків нематод того ж виду, зібраних у Німеччині, США, Маврикії, Австралії та на Філіппінах. Результати показали, що черв'яки були більш генетично схожі один на одного, ніж на інших черв'яків з генетичною відстанню, що відповідає географічній відстані. Водночас учені не виявили жодних пошкоджень ДНК від радіаційного середовища у зразків, зібраних у Чорнобильській зоні.

Вчені також провели тести на нащадках 20 штамів черв'яків і не виявили жодної кореляції між радіаційним впливом навколишнього середовища та їхніми геномами. Команда дійшла висновку, що немає жодних доказів того, що навколишнє середовище в зоні відчуження мало якийсь вплив на генетику нематод.