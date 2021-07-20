На Каннському фестивалі вручили премію найкращим акторам-собакам Palm Dog

У рамках Каннського кінофестивалю відбулося вручення премії Palm Dog Awards. Уже понад 10 років кінокритики відзначають кращі ролі собак в кіно.

У 2021 році нагороду отримала оскароносна акторка Тільда ​​Свінтон. Точніше, поважну відзнаку заслужили її песики – спанієлі, що разом із нею знялися у фільмі.

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Хто із песиків отримав Palm Dog

Улюбленці акторки – англійські спрінгер-спанієлі Сноубеар, Дора та Розі. Вони зіграли у фільмі Джоанни Гоґґ "Сувенір: Частина 2" і за це отримали нагороду Palm Dog.

Точніше, нагороду вручили самій Тільді Свінтон: буквально одягли на шию під час церемонії.

Я повинна вам сказати чесно, це приз, який потрібно отримати. Ми так раді отримати цю нагороду. Ми спостерігали за нею протягом багатьох років,

– сказала на врученні Тільда.

Приз журі поділили між собою пітбуль Софі, яка зіграла в "Червоній ракеті" Шона Бейкера, і вівчарка Панда з трилеру "Ягня" Вальдімара Йоганнссона.



Тільда і один з її спанієлів / Фото із baskino

Palm Dog Awards присуджувало журі, до складу якого увійшли:

засновник премії Тобі Роуз,

редактор Deadline's Executive Awards Джо Утічі,

представники Deadline та інші.

На попередній церемонії у 2019 році премію Palm Dog Awards вручили Саюрі, яка виконала роль Бренді – собаки героя Бреда Пітта, в фільмі "Одного разу... в Голлівуді". Режисер Квентін Тарантіно особисто приїхав до Канн разом з Бренді, щоб отримати нагороду.

Собаки акторки – справжні зірки камер

Тільдині спрінгер-спанієлі не вперше демонструють свої акторські здібності. Кілька років тому акторка разом із Сандро Коппом зняли їх у відеокліпі під музику Генделя. Песики радісно у слоу-мо бігають пляжем, тішачись водичці.

Спанієлі Тільди Свінтон у кліпі на композицію Генделя