На Каннському фестивалі вручили премію найкращим акторам-собакам Palm Dog
Джерело:The Guardian
У рамках Каннського кінофестивалю відбулося вручення премії Palm Dog Awards. Уже понад 10 років кінокритики відзначають кращі ролі собак в кіно.
У 2021 році нагороду отримала оскароносна акторка Тільда Свінтон. Точніше, поважну відзнаку заслужили її песики – спанієлі, що разом із нею знялися у фільмі.
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Хто із песиків отримав Palm Dog
Улюбленці акторки – англійські спрінгер-спанієлі Сноубеар, Дора та Розі. Вони зіграли у фільмі Джоанни Гоґґ "Сувенір: Частина 2" і за це отримали нагороду Palm Dog.
Точніше, нагороду вручили самій Тільді Свінтон: буквально одягли на шию під час церемонії.
Я повинна вам сказати чесно, це приз, який потрібно отримати. Ми так раді отримати цю нагороду. Ми спостерігали за нею протягом багатьох років,
– сказала на врученні Тільда.
Приз журі поділили між собою пітбуль Софі, яка зіграла в "Червоній ракеті" Шона Бейкера, і вівчарка Панда з трилеру "Ягня" Вальдімара Йоганнссона.
Тільда і один з її спанієлів / Фото із baskino
Palm Dog Awards присуджувало журі, до складу якого увійшли:
- засновник премії Тобі Роуз,
- редактор Deadline's Executive Awards Джо Утічі,
- представники Deadline та інші.
На попередній церемонії у 2019 році премію Palm Dog Awards вручили Саюрі, яка виконала роль Бренді – собаки героя Бреда Пітта, в фільмі "Одного разу... в Голлівуді". Режисер Квентін Тарантіно особисто приїхав до Канн разом з Бренді, щоб отримати нагороду.
Собаки акторки – справжні зірки камер
Тільдині спрінгер-спанієлі не вперше демонструють свої акторські здібності. Кілька років тому акторка разом із Сандро Коппом зняли їх у відеокліпі під музику Генделя. Песики радісно у слоу-мо бігають пляжем, тішачись водичці.
Спанієлі Тільди Свінтон у кліпі на композицію ГенделяСобака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.